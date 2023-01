La última polémica de Novak Djokovic en Australia

Djokovic es una de las leyendas históricas del tenis que más detractores tiene y ha sido acusado en reiteradas ocasiones de hacer teatro con sus lesiones. Esto ha vuelto a ocurrir en el Abierto de Australia 2023.

Desde el primer instante en el que Novak se retiró de entrenamientos previos al torneo por molestias físicas, mucha gente empezó ya a decir que era una ocasión más de las que, según ellos, el balcánico llevaba empleando toda su carrera y que luego ganaría el torneo. Nole denuncia que se ha creado una campaña en torno a él.

“Los que duden, que sigan haciéndolo. Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenistas tienen problemas físicos, ellos son las víctimas. El caso es que yo soy siempre el que finge. No tengo necesidad de demostrar nada a nadie, pero dispongo de pruebas médicas, de ahora y de hace dos años. Cuento con resonancias y ecografías muy claras”, destaca el tenista serbio.

Según él, todos están contra Djokovic

El ganador de múltiples Grand Slams cree que hay un relato en torno a él que dista mucho de la realidad y que le presenta como el malo de la película.

“En torno a mí hay una narrativa radicalmente distinta a la de otros tenistas, pero eso no hace más que darme fuerzas, me motiva aún más para intentar ser el mejor de la historia, así que no puedo más que agradecerlo. Van a seguir cayendo muchas máscaras que se han creado en los últimos dos años en el circuito con situaciones que se han dado durante la pandemia. Me interesa mucho ver lo que depara el futuro, no solo a nivel deportivo”, sentencia el tenista balcánico.

Ante la eliminación de varios de sus posibles contendientes, Novak Djokovic está ante una oportunidad casi inmejorable de salir campeón del Abierto de Australia y alcanzar su trofeo número 22 de Grand Slam.