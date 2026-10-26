Se supo: la fortuna que podría pagar PSG por Gilberto Mora en pesos mexicanos

Tras cumplir 18 años, distintos clubes de Europa buscan a Gilberto Mora. El mediocampista de los Xolos de Tijuana estaría entre los futbolistas que analiza el París Saint-Germain para reforzar su ofensiva, de acuerdo con información del periodista especializado en fichajes Ekrem Konur.

Así como el entrenador del Liverpool habló de Gilberto Mora, ahora el PSG entra en discusión. La valoración de mercado del mexicano permite dimensionar cuánto podría representar una operación de este tipo: su cotización es de 25 millones de euros. Es decir que el Paris Saint-Germain podría pagar una cifra superior a los 525 millones de pesos mexicanos.

Gilberto Mora recibe abucheos por parte del Estadio Akron|Crédito: @Xolos / X

¿Cuánto dinero le entraría a los Xolos de Tijuana por Gilberto Mora?

De acuerdo con la información de Transfermarkt, Gilberto Mora tiene un valor de mercado de 25 millones de euros, lo cual equivale a aproximadamente 525 millones de pesos mexicanos.

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Ese monto no significa que Tijuana vaya a recibir necesariamente esa cantidad. Pues hay distintos rumores que indican que desde Europa ya habrían ofrecido hasta más de 40 millones de euros por Morita. Hay que ver si efectivamente el PSG se acerca a esa cifra de 830 millones de pesos mexicanos.

La promesa de Gilberto Mora a su padre|Crédito: @Xolos / X

¿Por qué el PSG estaría interesado en Gilberto Mora?

Según Ekrem Konur, el conjunto parisino considera al mexicano entre sus posibles incorporaciones para el próximo mercado de invierno, previsto para enero de 2027. La búsqueda de alternativas ofensivas habría cobrado importancia después de la lesión de ligamento cruzado anterior de Khvicha Kvaratskhelia.

¿Qué equipos buscan a Gilberto Mora desde Europa?

Mora también fue relacionado con otros equipos europeos, entre ellos Liverpool, club al que se le atribuyó una posible oferta cercana a los 40 millones de dólares. Además, también sonó con fuerza el Borussia Dortmund y los dos grandes de España: el Real Madrid y el Barcelona.

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El futbolista de los Xolos cumplió 18 años el 14 de octubre, una condición que elimina el obstáculo general para una transferencia internacional de un jugador menor de edad. Mientras se recupera de sus molestias físicas, su posible llegada a Europa sigue dependiendo de que el interés de alguno de estos equipos se convierta en una negociación concreta.

