¿Por qué la gente no quiere a Jey Uso? Sus peleas son las más odiadas en redes sociales
Jey Uso es uno de los personajes más polémicos del momento gracias al disgusto general que la gente tiene para con él. Y estos son los motivos de dicho odio.
Cuando los luchadores son aceptados y aclamados en la multitudes es evidente. Por eso muchos de los grandes nombres en WWE han ganado una carrera, porque la gente los acepta. Sin embargo, cuando pasa todo lo contrario también es evidente. En este caso, así se está presentando el caso de Jey Uso, que cuenta con una marca bastante particular dentro de la empresa.
¿Por qué la gente odia a Jey Uso?
Aunque no hay una clara particularidad que ponga al hombre de 40 años dentro de los rostros más odiados de WWE en estos momentos, la vorágine comenzó cuando la empresa decidió ponerlo como el vencedor del Royal Rumble. Desde ahí, todos se cuestionaron si realmente Uso era el ideal.
De ahí la gente le tomó cierto rencor y lamentablemente su nivel en la lona ha dejado mucho qué desear. Peleas sin energía, errores en el cuadrilátero y más decisiones creativas cuestionables le pusieron en el ojo del Huracán. Prueba de esto último fue su elección como ganador del Battle Royal para enfrentar a CM Punk.
¿Cómo se hace visible el odio de la gente hacia Jey Uso?
Lo más explícito se encuentra en YouTube, donde tres de los triunfos del nacido en San Francisco son los videos con mas dislikes de la empresa. Ante eso, queda claro el mensaje de la gente con todo lo ocurrido con el luchador durante este 2025.
- Jey Uso campeón - Este triunfo concretado en Wrestlemania 41 para ser el campeón de peso completo de la empresa acumula 111, 000 dislikes en YT.
- Jey Uso derrota a Austin Theory - Que se haya decidido que el triunfo del protagonista de esta nota se concretara en menos de un minuto enfadó a la gente. Eso provocó un video de 89, 000 dislikes.
- Jey Uso vs CM Punk - Mientras que el primer duelo confirmado para el Saturday Night Main Event se concretó en un mini Royal Rumble, donde entre tantos nombres se eligió al ser más odiado de la empresa actualmente. Eso generó una oleada de odio manifestada con 84, 00 dislikes.