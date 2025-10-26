¿Por qué la gente no quiere a Jey Uso? Sus peleas son las más odiadas en redes sociales

Cuando los luchadores son aceptados y aclamados en la multitudes es evidente. Por eso muchos de los grandes nombres en WWE han ganado una carrera, porque la gente los acepta. Sin embargo, cuando pasa todo lo contrario también es evidente. En este caso, así se está presentando el caso de Jey Uso, que cuenta con una marca bastante particular dentro de la empresa.

¿Por qué la gente odia a Jey Uso?

Aunque no hay una clara particularidad que ponga al hombre de 40 años dentro de los rostros más odiados de WWE en estos momentos, la vorágine comenzó cuando la empresa decidió ponerlo como el vencedor del Royal Rumble. Desde ahí, todos se cuestionaron si realmente Uso era el ideal.

De ahí la gente le tomó cierto rencor y lamentablemente su nivel en la lona ha dejado mucho qué desear. Peleas sin energía, errores en el cuadrilátero y más decisiones creativas cuestionables le pusieron en el ojo del Huracán. Prueba de esto último fue su elección como ganador del Battle Royal para enfrentar a CM Punk.

¿Cómo se hace visible el odio de la gente hacia Jey Uso?

Lo más explícito se encuentra en YouTube, donde tres de los triunfos del nacido en San Francisco son los videos con mas dislikes de la empresa. Ante eso, queda claro el mensaje de la gente con todo lo ocurrido con el luchador durante este 2025.