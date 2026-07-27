Este es el jugador que se vería afectado ante la inminente llegada de Óscar Perea al América

Aunque falta la confirmación oficial, que llegaría cuando el colombiano haga las pruebas médicas y firme contrato, América trajo a un atacante que tiene todo el perfil de convertirse en figura a la brevedad. Desde el frente sur del continente se le ve como una joya a punto de explotar, por lo que algunos futbolistas del actual plantel se verían afectados. Este es el sitio que Óscar Perea ocuparía en el XI de Guillermo Almada.

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¿De quién tomaría el sitio Óscar Perea en el plantel del América?

Si bien se sabe que faltan detalles mínimos para que Óscar Perea sea futbolista del América, se empieza con el análisis del sitio que tomaría en los planteamientos de Guillermo Almada. Es entendido que el estratega uruguayo no cede ningún tipo de privilegio, por lo que el colombiano tendría que ganarse su sitio, sin embargo al ser refuerzo se entiende que se le daría prioridad para que juegue.

En ese sentido, se indica que Isaías Violante sería uno de los más afectados. El colombiano juega en su posición “natural” como extremo izquierdo. Ante eso, el mexicano es quien ha ocupado dicha zona… aunque también se mueve por ambas bandas. Por ello, muchos indican que Violante sería quien debería de incrementar su nivel pues la competencia sería directa con él.

Y es que en este inicio de Apertura 2026, Isaías acumula dos titularidades de 90 minutos… donde ya marcó un gol y dio una asistencia. En ese sentido, se está ganando la confianza del técnico, que también se ha visto impedido de contar con plantel completo. Los jugadores mundialistas se incorporaron tarde y también un par se lesionaron. Mientras que no se ha agregado ningún refuerzo desde que Guillermo Almada tomó al plantel.

¿Cuándo llegará Óscar Perea a México para firmar contrato con América?

El colombiano arribó a México y a las instalaciones de América este mismo lunes 27 de julio, lo que son buenas noticias para llegar al acuerdo contractual lo antes posible. En ese sentido, Óscar Perea podría integrarse a las actividades del equipo a la brevedad. Y es que además de la falta de refuerzos, Almada se enfrentó a la falta de sus jugadores “titulares”.

Se indica que Israel Reyes está peleando por salir a la Roma, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas llegaron también del Mundial y ambos se lesionaron. El seleccionado estadounidense regresaría en septiembre… mientras que el uruguayo se recuperaría de su esguince de rodilla izquierda hasta finales de agosto.