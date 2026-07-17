Duro golpe para Cruz Azul para el juego vs Puebla en Querétaro; esto les prohibieron

Las malas noticias no paran alrededor del entorno de La Máquina cementera, que vio cómo se quedaron sin estadio a días de empezar el nuevo torneo, su sede para los siguientes años no está lista para jugarse ahí en breve y ahora en su casa momentánea… les prohibieron llevar “porra”. Esto se sabe para el duelo del Cruz Azul en la Fecha 2 del Apertura 2026.

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¿Cruz Azul no tendrá “porra” en su juego en Querétaro?

Aunque el aficionado evidentemente podrá entrar sin problemas al Estadio La Corregidora, las autoridades del estado de Querétaro indicaron que no permitirán la llegada de los grupos de animación en los famosos autobuses donde vienen las barras de los equipos. En ese sentido, el ambiente perderá ese sabor “sudamericano” que hay en diferentes estadios de México.

Esta tradición de animación que se introdujo en México al estilo de las barras bravas en Argentina y el resto del cono sur a finales de los 90… ha dejado historias tristísimas en el país y en específico en Querétaro. Por ello, esta es una medida de prevención para evitar situaciones de violencia en la visita que Cruz Azul hará momentáneamente en el estado queretano.

Por ello, el aliento que los cementeros recibirán en campo ajeno se dará en el contexto de que las personas aficionadas al equipo en Querétaro logren otorgar. El encuentro contra el Puebla está pactado de llevarse a cabo el próximo martes 21 de julio a las 18:00 horas en tiempo del centro de México.

¿Cuántos partidos jugará Cruz Azul en el Estadio La Corregidora?

Aunque los planes pudieran cambiar, es casi un hecho que Querétaro recibirá los partidos de las jornadas 2 y 3 de Cruz Azul. El que ya está confirmado y en trabajos para desplegar todo lo necesario es el ya mencionado contra el Puebla. Pero, el equipo repite como local en la tercera fecha en duelo que enfrentará al equipo contra el Atlante el sábado 1 de agosto. Por ello, en partidos de Liga MX, los celestes dejarían su marca en 6 partidos jugados como locales en La Corregidora… en toda su historia. Esto al recordar que en el PRODE 85 jugaron cuatro partidas allí.