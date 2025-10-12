¿Por qué todo mundo recuerda al Abuelo Álvarez? El momento viral que lo perseguirá toda su vida

El arquerismo en México ha tenido exponentes de máximo nivel a lo largo de la historia reciente. Alejandra Valencia es el ejemplo más claro de eso. Sin embargo, junto con esta deportista se concretó uno de los momentos más virales de los años recientes. Allí el principal protagonista fue el apodado Abuelo Álvarez, y he aquí lo ocurrido aquel fatídico día donde el mexicano tiró un dos.

Todo lo que no sabías sobre el Tiro con Arco | El ABC de Tokyo 2020

Te puede interesar - ¿Cuántas medallas olímpicas tiene Alejandra Valencia?

Te puede interesar - ¿Por qué Alejandra Valencia fue reconocida por vencer a una “traidora a la patria”?

¿Qué pasó el día que el Abuelo Álvarez tiró un 2?

En redes sociales como ‘X’, este momento se ha vuelto una mención constante que ya forma parte de la cultura del meme en México. Sin embargo, ese día - lejos de un espantoso tiro - realmente fue de triunfo. Alejando Valencia y Luis Álvarez compitieron en equipos mixtos en los Olímpicos de Tokyo 2020. Cayeron en semifinales ante la pareja coreana conformada por San An y Je Doek Kim y pelearon por el metal de bronce ante la pareja turca.

Fue justo en esa contienda que Álvarez tiró un 2, situación que le hizo perder el set al equipo nacional. Sin embargo, se impusieron con un total de 6-2 para obtener la presea de bronce. Pero el daño ya estaba hecho, pues la gente no olvida cómo se vio ese puntaje en un día tan importante.

¿Qué le dijo Ale Valencia al Abuelo Álvarez tras tirar ese dos?

Obviamente parte del interés de dicha competición es que todo depende de lo bien que se conjunten como pareja los representantes nacionales. Allí lejos de abandonarlo o criticarlo, Alejandra le alentó con estas palabras: “Fue decirle que volviera en él, porque puede hacerlo. En sí lo que le dije es que regresara, porque sabe hacerlo”.

¿Cómo ha sido la carrera del Abuelo Álvarez?

Aunque dicho momento ha sido popularizado como un día de derrota para el Abuelo, Luis Antonio Álvarez Murillo tuvo una carrera bastante gloriosa. Compitió en Londres 2012 y Tokyo 2020. En esos últimos Juegos Olímpicos ganó la medalla de bronce y también consiguió oro en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos.