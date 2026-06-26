Así luce la portada oficial del GTA VI; ¿cuánto costará el videojuego?

Restan solo unos meses para que la industria de los videojuegos tenga un antes y un después luego del lanzamiento que tendrá el que, posiblemente, sea el mejor título de todos los tiempos. Por tal motivo, no está de más conocer las últimas actualizaciones en torno al GTA VI.

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Lo primero a tener en cuenta es que el GTA VI, producido por Rockstar Games, llegará al mercado nacional e internacional el próximo 19 de noviembre. Esta información llega en medio de rumores que indicaban que su lanzamiento podría retrasarse una vez más, tal y como ocurrió dos veces en el pasado.

¿Cómo luce la portada oficial del GTA VI?

Fue a partir del 25 de junio cuando los usuarios de la PlayStation 5 y la Xbox Series X | P podrán apartar el título para comenzar a jugarlo a partir de noviembre. Es precisamente aquí en donde se dio a conocer oficialmente la portada del que tendrá este icónico videojuego.

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Fue a través de redes sociales que la compañía compartió un vistazo de lo que será la portada oficial del GTA VI, misma que ha generado mucho interés entre los seguidores y que, en consecuencia, ha traído consigo tanto comentarios positivos como negativos al respecto.

La portada, vale mencionar, cuenta con el estilo de la franquicia mediante los protagonistas, así como algunos vehículos que se esperan en la trama. Del mismo modo, aparecen algunos personajes con los que podrás jugar a partir del próximo 19 de noviembre del 2026.

¿Cuánto costará el GTA VI?

A pesar de que muchos insiders aseguraron que el GTA VI podría costar más de 100 dólares; es decir, alrededor de 2,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual, la realidad es que este videojuego podría valer menos, pues las estimaciones indican que podría costar entre 70 y 80 dólares.