OFICIAL: Estos son los porteros registrados del América en la Liga BBVA MX, tras la lesión de Luis Ángel Malagón en el tendón de Aquiles

El conjunto del América tendrá la sensible baja de Luis Ángel Malagón luego de que sufrió una fuerte lesión en el juego de ida del América vs Philadelphia Union en los Octavos de Final de la Concachampions 2026. Azteca Deportes pudo confirmar, con una fuente cercana al club, que el guardameta sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles.

Con su lesión, y a la espera que le terminen de realizar los estudios correspondientes, el futbolista se perderá lo que resta del Clausura 2026 y la Copa Mundial de la FIFA 2026. Motivo por lo que se le abre una oportunidad a los guardametas que estaban siendo suplentes de Malagón en el conjunto de Coapa.

André Jardine tendrá entre sus opciones para ocupar el lugar de Ángel a Rodolfo Cota, el cual empezaba a ganarse la titularidad con sus buenas actuaciones. Por otra parte, el suplente será Fernando Tapia que podría empezar a sumar minutos con el primer equipo.

¿Quién será el portero titular del América?

El portero que será titular en el América con la lesión de Malagón será Rodolfo Cota. Un guardameta mexicano con gran experiencia bajó los tres palos y que los minutos que ha tenido con el equipo, ha logrado cumplir de buena forma.

Cota, a sus 39 años de edad, tendrá una fuerte tarea al tener que defender la puerta del equipo de Coapa, ser la figura y evitar la mayor cantidad posible de goles.

Hasta el momento, ha podido disputar un total de 11 juegos, en los que registra 945 minutos en el terreno de juego, recibiendo solo 9 goles y manteniendo su porteria a cero en tres partidos.