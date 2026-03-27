Portugal ya llegó a México y este es el lugar en el que estarán hospedados para el juego en el Estadio Banorte

La Selección de Portugal ya está en México para su compromiso amistoso y de preparación ante la Selección Mexicana de este próximo 28 de marzo en el Estadio Banorte y se conocen algunos detalles como el hotel que forma parte de un complejo deportivo de altísimo nivel y categoría. Las cámaras de Azteca Deportes captaron el momento exacto en el que descendieron las estrellas de este combinado nacional para comenzar su concentración.

Portugal está hospedado en la Riviera Maya en el exclusivo desarrollo de Mayacoba. La logística de viaje consistió en una salida desde Lisboa a las 2:30 de la noche, cruzando el mundo para llegar a las 7:50 de la noche al Aeropuerto Internacional de Cancún.

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Llegada de Portugal a México para el partido del 28 de marzo

Roberto Martínez, confirmó el plan de trabajo en México para el partido del 28 de marzo

En el marco del anuncio oficial de los convocados de Roberto Martínez con Portugal para el juego en contra de México y Estados Unidos, explicó que el plan avalado por la ciencia en un reciente, estudio, precisó que era mejor llegar a México a trabajar a nivel del mar y acoplándose al uso horario.

Por lo que estarán en Mayacoba martes, miércoles, jueves y viernes concentrados y trabjando su estrategia y el sábado por la mañana harán el viaje a la Ciudad de México para luego jugar en el Estadio Banorte a las 6:50 en partido que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

"Hay un partido en el Azteca, sin duda. Nos estamos preparando con tres días de entrenamiento a nivel del mar. La idea es entrenar al equipo, adaptarnos al cambio horario a nivel del mar y llegar a la altitud el día del partido. Es un enfoque científico, y tenemos tres días de trabajo en México antes del partido. Nuestra preparación está muy enfocada en la adaptación del cuerpo, en poder rendir bien en altitud. No hay plan B, no lo necesitamos, y todo está bien organizado", explicó el timonel del cuadro portugués.