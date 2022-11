¿Qué cambios en la alineación hará el Tata Martino vs Arabia Saudita?

La Selección Mexicana se jugará su continuidad en la Copa del Mundo de Qatar 2022 en su último juego de la fase de grupos contra Arabia Saudita. El conjunto tricolor, dirigido por el Tata Martino llega a su tercer compromiso de la justa mundialista sin gol en más de 180 minutos, una situación que deben revertir para vencer a su último rival del grupo C y mantener la posibilidad de seguir en competencia.

Cambios en la alineación de la Selección Mexicana para jugar contra Arabia Saudita

A pesar de la falta de gol en el certamen, el conjunto tricolor necesita el triunfo contra Arabia Saudita para mantener vivas sus esperanzas de llegar a octavos de final; por ello, un ‘9’ nominal acompañará en el ataque a Hirving Lozano y a Alexis Vega luego de que ambos estuvieran solos como referentes en el ataque contra Argentina. Raúl Jiménez, Henry Martín y Rogelio Funes Mori son las opciones.

La peor participación de México en Mundiales| Pergaminos de México

En el mediocampo, Andrés Guardado, titular contra Argentina, será baja por diez días; ante su ausencia, el entrenador de la Selección Mexicana volvería al mediocampo del juego contra Polonia: Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez. Además, por las bandas, Kevin Álvarez y Jorge Sánchez, laterales con oficio ofensivo, son opción para atacar con superioridad numérica a Arabia Saudita.

Por su parte, el parado táctico de cinco defensores que utilizó contra Argentina no lo repetirá frente Arabia Saudita; volverá a su clásica formación de cuatro defensas, tres mediocampistas y tres atacante; en caso de que no se generen goles, tendrá que apostar por algo más ofensivo con el objetivo de sacar la victoria contra el conjunto saudita.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para clasificar a octavos de final de Qatar 2022?

Luego del empate contra Polonia y la derrota frente a Argentina, los dirigidos por Tata Martino ya no dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022. A la Selección Mexicana no le basta un triunfo con gran diferencia de goles en la última fecha contra Arabia Saudita, también necesita de una victoria de cualquier selección en el partido Polonia vs Argentina.