Posibles alineaciones Brasil vs Corea del Sur | Mundial de Qatar 2022

Tanto Tite como Paulo Bento afinan los últimos detalles de las alineaciones de Brasil vs Corea del Sur, enfrentamiento correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El conjunto brasileño llega como uno de los principales favoritos a ser campeón del mundo aunque perdió la condición de invicto en el último juego de fase de grupos; por su parte, el equipo encabezado por Heung-Min Son llegó a la segunda ronda de una justa mundialista por primera vez desde la edición de Sudáfrica 2010.

La peor participación de México en Mundiales | Pergaminos de México

Te podría interesar: ¿Por qué los partidos de Qatar 2022 son los más largos de la historia?

¿Jugará Neymar después de su lesión?

Neymar sufrió una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho en el debut de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 y Rodrigo Lasmar, médico de la Selección Brasileña, mencionó que “tiene posibilidades de estar en octavos”; así lo confirmó Tite, entrenador de la selección sudamericana que aseguró que el jugador del Paris Saint-Germain jugará contra Corea del Sur.

Posible alineación de Brasil para enfrentar a Corea del Sur

El conjunto braliseño, dirigido por Tite, empezará con Alisson Becker en la portería; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos y Éder Militão estarían en la defensa. En el mediocampo estará Fred y Casemiro; por último, los hombres encargados en la ofensiva serían Vinícius Jr., Neymar Jr., Raphinha y Richarlison.

Posible alineación de Corea del Sur para enfrentar a Brasil

Kim Seung-Gyu sería el arquero de la Selección de Corea del Sur; Kim Jin-Su, Kim Young-Gwon, Kwon Kyung-Won y Kim Moon-Hwan estarían encargados de la zona defensiva. En el medio campo Lee Kang-In, Jung Woo-Young y In-Beom Hwang serían el sostén del equipo; por último, Heung-Min Son, Gue Sung-Cho y Lee Jae-Sung estarían en el ataque del equipo.

Brasil vs Corea del Sur: ¿Favorito para ganar el partido?

El conjunto dirigido por Tite es favorito para ganar el partido en tiempo regular, con un momio de -350, y también para clasificar a la siguiente ronda, con momio de -1200. Por su parte, Corea del Sur paga +1600 al triunfo en los 90 minutos y +500 a la clasificación a octavos de final.

Te podría interesar: Pelé manda mensaje de calma ante sus complicaciones de salud

Los partidos de octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Inglaterra, Francia, Argentina y Países Bajos ya salieron victoriosos de su respectiva eliminatoria; Japón vs Croacia, Marruecos vs España, Brasil vs Corea del Sur y Portugal vs Suiza son el resto de duelos de la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, mismos que se llevarán a cabo durante el lunes 5 y el martes 6 de diciembre.