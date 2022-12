Posibles alineaciones de Francia vs Polonia | Mundial de Qatar 2022

Tanto Didier Deschamps como Czesław Michniewicz afinan los últimos detalles de las alineaciones de Francia vs Polonia, enfrentamiento correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El conjunto francés llega como vigente campeón del mundo aunque perdió la condición de invicto en el último juego de fase de grupos; por su parte, el equipo encabezado por Robert Lewandowski llegó a la segunda ronda de una justa mundialista por primera vez desde la edición de México 1986.

Posible alineación de Francia para enfrentar a Polonia

El conjunto galo, dirigido por Didier Deschamps, empezará con Hugo Lloris en la portería; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté y Theo Hernández estarían en la defensa. En el mediocampo estará Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; por último, los hombres encargados en la ofensiva serían Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud.

Posible alineación de Polonia para enfrentar a Francia

Wojciech Szczęsny sería el arquero de la Selección de Polonia; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Bereszyński estarían encargados de la zona defensiva. En el medio campo Piotr Zieliński, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak y Przemysław Frankowski serían el sostén del equipo; por último, Karol Świderski y Robert Lewandowski estarían en el ataque del equipo.

Francia vs Polonia: ¿Favorito para ganar el partido?

El conjunto dirigido por Didier Deschamps es favorito para ganar el partido en tiempo regular, con un momio de -300, y también para clasificar a la siguiente ronda, con momio de -900. Por su parte, Polonia paga +1100 al triunfo en los 90 minutos y +425 a la clasificación a octavos de final.

Los partidos de octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Además del Francia vs Polonia, el Países Bajos vs Estados Unidos, que ganó la selección europea, y el Argentina vs Australia, que se llevó el conjunto albiceleste, Japón vs Croacia, Marruecos vs España, Brasil vs Corea del Sur y Portugal vs Suiza son los duelos de la segunda fase, mismos que se llevarán a cabo durante el domingo 4 y el martes 6 de diciembre.