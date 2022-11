Posibles alineaciones Polonia vs Argentina | Qatar 2022

Polonia vs Argentina será uno de los dos choques de la tercera y última jornada del Grupo C y ambos equipos tienen opciones de clasificar a los octavos de final. A Polonia le basta el empate para avanzar, mientras que la ‘Albiceleste’ necesita la victoria para asegurar su boleto y quitarse la preocupación de depender del encuentro Arabia Saudita vs México.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones: En 1974, los europeos ganaron 3-2, mientras que en 1978, los sudamericanos se quedaron con el triunfo por 2-0.

Además, Polonia ha perdido sus últimos tres encuentros ante equipos sudamericanos, después de haber ganado sus cuatro primeros.

Cabe señalar que ambas selecciones dependen de sí mismas para avanzar, aunque Polonia tiene ciertas ventajas, ya que el empate le valdría la clasificación.

Los polacos llegan a este encuentro como líderes del Grupo C con cuatro puntos, después de vencer por 2 goles a 0 a Arabia Saudita y en caso de conseguir su boleto a la siguiente ronda, lo lograría después de 36 años.

Por otra parte, la Albiceleste es segunda con tres puntos y necesita ganar para no depender del otro encuentro. Si empatan, Lionel Messi y compañía quedarían eliminados si ganan los saudís o si la Selección Mexicana se lleva la victoria por cuatro goles de diferencia en el marcador.

El encuentro entre polacos y argentinos se jugará este miércoles 30 de noviembre, a las 13:00 horas, tiempo de México, en el Estadio 974 y podrás seguir toda la cobertura digital a través de Azteca Deportes.

Posibles alineaciones del Polonia vs Argentina

Posible 11 de Polonia

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Bartosz Bereszyński, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Matty Cash

Mediocampistas: Przemysław Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Pyotr Zielinski

Delanteros: A. Milik, Robert Lewandowski

Posible 11 de Argentina

Portero: Emiliano Martinez

Defensas: Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuna

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Ángel Di Maria

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez.