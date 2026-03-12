Usuarios confirman precios dinámicos en la PlayStation Store; ¿cuáles son las ventajas y desventajas?

En los últimos días distintos informes relacionados al mundo de los videojuegos han puesto en tendencia a la PlayStation, consola de Sony que, de acuerdo con los primeros reportes, habría ofrecido un apartado de precios dinámicos a través de su plataforma Store. ¿Qué sugiere esto?

La PlayStation Store se ha convertido en uno de los apartados más importantes para los amantes de los videojuegos en México y el resto del mundo gracias a las ventajas competitivas que tiene respecto a las demás. En ese sentido, recientemente se supo que existe una modalidad de precios dinámicos; ¿qué significa este hecho?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los precios dinámicos?

Tal y como se mencionó, distintos reportes sostienen que Sony estaría probando seriamente un sistema de precios dinámicos dentro de la PlayStation Store, una práctica que ha generado distintos comentarios tanto positivos como negativos en el mundo de las redes sociales.

Una de las ventajas principales es que, al menos hasta ahora, son varios los videojuegos que tienen ofertas considerables a pesar de no existir promociones oficiales. Este fenómeno, según el diario PS Prices, se ha podido apreciar a lo largo de 139 juegos, mismos que están distribuidos en 68 regiones en el mundo.

La diferencia de los precios es amplia, pues va del 5.3 al 17.9 por ciento. Los datos mencionan que las regiones en donde más se han detectado estos cambios dinámicos son en el Medio Oriente, Europa, Latinoamérica, Asia y África; sin embargo, este tipo de sistemas puede generar precios más elevados con el paso del tiempo, lo cual sugiere una situación contradictoria para los amantes de la PlayStation.

¿Qué videojuegos han resultado afectados en la PlayStation Store?

Distintos reportes sostienen que son varios los videojuegos que han resultado “afectados” por los precios dinámicos de la PlayStation Store, lo cual ha sucumbido a la comunidad de Sony. Entre estos destacan los siguientes: Gran Turismo 7, Stellar Blade, God of War Ragnarok, WWE 2K25, Helldivers 2, Red Dead Redemption 2 y Kingdom Come.