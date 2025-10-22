Estos son los precios OFICIALES para ver la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Angeles y los Azulejos de Toronto

La Serie Mundial 2025 que disputan los Dodgers de Los Angeles en contra de los Azulejos de Toronto desde este viernes 24 de octubre, tiene ya revelados los costos oficiales de los boletos para el Juego 1 a disputarse en el Rogers Centre de Toronto, accesos que van de lo 25 mil pesos en el noleto más barato hasta os 145 mil pesos.

La Serie Mundial enfrenta a unos Blue Jays liderados por Vladimir Guerrero Jr, acompañado de George Springer ante unos sólidos ganadores Dodgers, que quieren su novena corona de las Grandes Ligas, y además el bicampeonato tras el conseguido en el 2024.

Pocos equipos han logrado bicampeonatos, y uno de esos es Blue Jays que tuvieron su momento de gloria en el inicio de los noventas, cuando fueron campeones en 1992 y 1993, pero después vino una sequía espeluznante que tras tantos años los vuelve a colocar en la disputa por el campeonato del beisbol de Las Mayores.

Te podría interesar: Este es el calendario de partidos de la Serie Mundial 2025 entre Dodgers y Azulejos de Toronto

Este es el precio del más barato al más caro, para vivir en Rogers Centre la Serie Mundial

Los boletos para la Serie Mundial 2025 en Rogers Centre, el Estadio de los Blue Jays, ubicado en el corazón de la ciudad de Toronto junto al Acuario de Toronto, la CN Tower y a unas cuadras de la casa de los Raptors de la NBA, tiene mucha demanda para los tickets y es que la afición de los azulejos recuerda que desde 1993 no tenían al equipo en Serie Mundial.

Por ello los boletos están están bastantes caros y van en los siguientes precios:



25 mil pesos

30 mil pesos

50 mil pesos

70 mil pesos

90 mil pesos

145 mil pesos



El combate por este campeonato da inicio el viernes 24 de octubre, con el formato de ganar cuatro de siete partidos. Tras los dos primers duelos en Toronto, un vuelo de casi cinco horas llevará a los equipos a Los Angeles para reanudar las hostilidades el lunes 27 de octubre, en donde se podrían disputar tres juegos y si aún no hay campeón, volverán al sur de Canadá para los juegos seis y posible siete, el 31 y 1 de noviembre.