deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Calendario de la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

Dodgers de Los Angeles se enfrentan ante Blue Jays de Toronto, en la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas. Esta es la agenda oficial y calendario de juegos a partir del 24 de octubre.

Dodgers vs Blue Jays serie mundial 2025 agenda calendario
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir

Los Azulejos de Toronto vencieron en el Juego 7 a los Marineros de Seattle para tomar el segundo boleto rumbo a la Serie a la Serie Mundial, donde Los Dodgers de Los Angeles ya esperaban para luchar por su noveno campeonato del beisbol de las Grandes Ligas. Una vez concretados los equipos a enfrentarse, también se anunció el calendario que incluye el horario y sede de cada batalla.

El calendario OFICIAL de la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

La Serie Mundial 2025 arranca este 24 de octubre, teniendo como sede el Rogers Centre, un estadio clavado en el centro de Toronto, junto al Acuario de Toronto y la CN Tower, rascacielos desde donde se puede apreciar una parte del terreno que verá acción en el Clásico de Otoño.

Este parque de beisbol, será el escenario de nueva cuenta de una Serie Mundial, tras la vivida en el ya lejano 1993, cuando los Jays se enfrentaron a los Phillies, serie en la que los Azulejos salieron victoriosos, para ganar el bicampeonato, arrancando en contraste una terrible sequía no solo de campeonatos, sino de llegadas a la Serie Mundial.

  • Dodgers vs Blue Jays | Viernes 24 de octubre – Rogers Centre, Toronto – 18:00 hrs
  • Dodgers vs Blue Jays | Sábado 25 de octubre – Rogers Centre, Toronto – 18:00 hrs
  • Blue Jays vs Dodgers | Lunes 27 de octubre – Dodger Stadium, Los Ángeles – 18:00 hrs
  • Blue Jays vs Dodgers | Martes 28 de octubre – Dodger Stadium, Los Ángeles – 18:00 hrs
  • Blue Jays vs Dodgers | Miércoles 29 de octubre – Dodger Stadium, Los Ángeles – 18:00 hrs (si es necesario)
  • Dodgers vs Blue Jays | Viernes 31 de octubre – Rogers Centre, Toronto – 18:00 hrs (si es necesario)
  • Dodgers vs Blue Jays | Sábado 1 de noviembre – Rogers Centre, Toronto – 18:00 hrs (si es necesario)

IA predice al ganador de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

La IA apunta en su pronóstico, que Dodgers ganarían en cinco o seis juegos de Serie Mundial. No sugiere que se terminará por barrida esta edición 2025 y en cambio cree que si llegan a un Juego 7, los Azulejos de Toronto serán campeones por séptima ocasión.

Dodgers vs Blue Jays serie mundial 2025 agenda calendario

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×