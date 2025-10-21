Calendario de la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

Los Azulejos de Toronto vencieron en el Juego 7 a los Marineros de Seattle para tomar el segundo boleto rumbo a la Serie a la Serie Mundial, donde Los Dodgers de Los Angeles ya esperaban para luchar por su noveno campeonato del beisbol de las Grandes Ligas. Una vez concretados los equipos a enfrentarse, también se anunció el calendario que incluye el horario y sede de cada batalla.

El calendario OFICIAL de la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

La Serie Mundial 2025 arranca este 24 de octubre, teniendo como sede el Rogers Centre, un estadio clavado en el centro de Toronto, junto al Acuario de Toronto y la CN Tower, rascacielos desde donde se puede apreciar una parte del terreno que verá acción en el Clásico de Otoño.

Este parque de beisbol, será el escenario de nueva cuenta de una Serie Mundial, tras la vivida en el ya lejano 1993, cuando los Jays se enfrentaron a los Phillies, serie en la que los Azulejos salieron victoriosos, para ganar el bicampeonato, arrancando en contraste una terrible sequía no solo de campeonatos, sino de llegadas a la Serie Mundial.



Dodgers vs Blue Jays | Viernes 24 de octubre – Rogers Centre, Toronto – 18:00 hrs



Dodgers vs Blue Jays | Sábado 25 de octubre – Rogers Centre, Toronto – 18:00 hrs



Blue Jays vs Dodgers | Lunes 27 de octubre – Dodger Stadium, Los Ángeles – 18:00 hrs



Blue Jays vs Dodgers | Martes 28 de octubre – Dodger Stadium, Los Ángeles – 18:00 hrs



Blue Jays vs Dodgers | Miércoles 29 de octubre – Dodger Stadium, Los Ángeles – 18:00 hrs (si es necesario)



Dodgers vs Blue Jays | Viernes 31 de octubre – Rogers Centre, Toronto – 18:00 hrs (si es necesario)



Dodgers vs Blue Jays | Sábado 1 de noviembre – Rogers Centre, Toronto – 18:00 hrs (si es necesario)

IA predice al ganador de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

La IA apunta en su pronóstico, que Dodgers ganarían en cinco o seis juegos de Serie Mundial. No sugiere que se terminará por barrida esta edición 2025 y en cambio cree que si llegan a un Juego 7, los Azulejos de Toronto serán campeones por séptima ocasión.