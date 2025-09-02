La prensa argentina dijo algo que nadie esperaba sobre un jugador mexicano que vale 3 millones

La jornada 7 del Apertura 2025 llegó a su final y uno de los partidos que dio mucho de qué hablar fue el Santos Laguna contra Tigres de la UANL donde el resultado se inclinó a favor de los visitantes . Ángel Correa fue uno de los protagonistas de la noche, pues falló un penalti pero se reivindicó marcando el gol del triunfo. Pese a ello, un mexicano que cuesta 3 millones de euros fue protagonista en la prensa argentina: Carlos Acevedo.

El portero de Santos Laguna fue el encargado de evitar el grito de gol de Correa tras detener su penalti y Olé, prestigioso medio argentino, habló sobre la actuación del mexicano. “Carlos Acevedo, el arquero de los Guerreros, adivinó la trayectoria del disparo del argentino, para mantener su portería en blanco”, fue como relataron la situación. Cabe destacar que Correa estuvo presente en el XI ideal de la Leagues Cup 2025 .

X / @guerrerosSL Carlos Acevedo fue destacado por la prensa argentina tras su actuación ante Tigres

“Al minuto 13, Carlos Acevedo ya había sido clave para que Tigres no hiciera daño en la portería de Santos”, expresó el medio argentino respecto a la actuación de Acevedo con el conjunto lagunero.

TE PUEDE INTERESAR:



Carlos Acevedo sueña con defender a la Selección Mexicana

Tras haber sido clave en el choque frente a Tigres y atajar el penalti de Correa, Acevedo expresó en los medios de comunicación que sueña con regresar a la Selección Mexicana. “Siempre tengo la ilusión de estar en esas listas, lastimosamente no se ha dado, yo tengo que seguir teniendo buenas actuaciones, para poder seguir ahí presionando con mis actuaciones, esa es la única forma”, sentenció el portero de 29 años.

Cabe destacar que el guardameta del Santos Laguna no fue convocado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana para afrontar los compromisos amistosos contra Japón y Corea del Sur este mes de septiembre.

¿Quiénes fueron los porteros convocados a la Selección Mexicana?

El director técnico del combinado azteca convocó a Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Moreno (Pachuca) como los tres porteros que representarán a México en los próximos amistosos. La sorpresa fue la ausencia de Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien en estos momentos se encuentra sin equipo tras haber acabado contrato con el AVS Futebol de Portugal.