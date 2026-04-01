ÚLTIMA HORA: Prensa asegura que ya hay 24 de 26 jugadores definidos para la convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
En las últimas horas, la prensa de Brasil reveló que Ancelotti ya tendría definido a un total de 24 jugadores para la convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El periodista Pedro Ivo Almeida, fue el encargado de revelar la lista de 24 de 26 jugadores posibles que ya tendría definidos el entrenador de la Selección Verdeamarela.
Los jugadores que serían convocados por Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Los futbolistas convocados por Carlo Ancelotti serían:
PORTEROS:
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Bento (Al Nassr)
DEFENSORES:
- Danilo (Flamengo)
- Wesley (Roma)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Marquinhos (PSG)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Militão (Real Madrid)
- Bremer (Juventus)
- Léo Pereira (Flamengo)
CENTROCAMPISTAS:
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al Ittihad)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Danilo Santos (Botafogo)
DELANTEROS:
- Stephen (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Martinelli (Arsenal)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Juan Pedro (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
⚠️ ATENÇÃO! Da lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Ancelotti já tem 24 definidos (só ficam fora em caso de lesão):
— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 1, 2026
De igual forma dieron a conocer que los últimos dos lugares se definirían entre un centrocampista y un delantero o llevar dos delanteros. Para sorpresa de algunos Neymar seguiría sin ser considerado por Ancelotti.
Lo cierto es que, en caso de que la lista sea cierta, aún podría tener algunos cambios si algún futbolista se lesiona. Y las últimas dos plazas podría terminarlas ocupando algún futbolista que demuestre una mejora de nivel destacado en las próximas semanas.
La fecha limite para Ancelotti de dar a conocer la convocatoria de Brasil
Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se tiene de limite hasta el 30 de mayo del 2026 para dar a conocer la lista oficial de los 26 jugadores convocados. Por lo que el entrenador italiano tendrá hasta esa fecha para sorprender o tranquilizar a todos con los futbolistas elegidos para representar a Brasil.