Presentan cinturón especial pelea de Canelo Álvarez ante John Ryder

Este sábado 6 de mayo, la pelea de Canelo Álvarez ante John Ryder, tendrá un agregado muy especial al ganador del combate: un cinturón artesanal que entregará el Consejo Mundial de Boxeo y que fue presentado este miércoles en la Cámara de Diputados.

A 10 días del pleito de pesos supermedianos, Mauricio Sulaimán encabezó una reunión para revelar el fajín que se le dará en sus manos a Canelo o a Ryder ante un pletórico recinto.

Entregarán cinturón artesanal para Canelo vs Ryder

El nuevo cinturón que se ha diseñado para entregar al ganador del duelo Canelo ante Ryder, luce una serie de dibujos que evocan a Guadalajara, como unos broches de traje de mariachis o un agave.

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Además, alrededor de la parte central, destacan más agaves que mostrarán a todo su esplendor, que es la tierra del tequila.

¿Dónde y cuándo ver Canelo VS Ryder?

La pelea de Canelo en contra de Ryder del 6 de mayo, la podrás ver EN VIVO por Azteca Siete y en una transmisión alterna especial, por plataformas digitales de Azteca Deportes.