Previa y horarios en México del Gran Premio de Las Vegas

En los últimos años el glamour se ha apoderado de la Fórmula 1 producto de su creciente popularidad. Y si existe una ciudad en la que esto tiene la capacidad de potenciarse, es Las Vegas.

Tras una larga espera, la “ciudad prohibida” volverá a tener a la máxima categoría del automovilismo en sus calles. Pero será como si eso jamás hubiera ocurrido, pues casi todo ha cambiado desde la última vez en la que un neumático de la F1 rodó sobre esas tierras.

Todo será diferente, empezando por la temperatura, algo que ha generado todo tipo de opiniones dentro de las escuderías previo a esta carrera. Las temperaturas sobre la pista serán las más bajas en toda la temporada, y muy cercanas al récord de frío que ha tenido una carrera de F1 en todos los tiempos.

Esto sin duda será un desafío para los pilotos, pues sabemos que las gomas de Pirelli de la actualidad están diseñadas para ofrecer su mejor rendimiento en una temperatura por encima de los 80 grados Celsius y no será nada sencillo colocarlas en ese calor, lo que podría causar accidentes, sobre todo en las frenadas agresivas que ofrece este dibujo, especialmente tras la recta de 1.9 kilómetros en la calle principal de la ciudad.

El duelo más interesante a seguir será entre Lewis Hamilton y Checo Pérez. El mexicano le basta con superar al británico el domingo para asegurar el anhelado segundo lugar en el campeonato de pilotos, puesto que podría asegurar de manera definitiva su permanencia en Red Bull para la siguiente temporada. La ventaja del tapatío es de 32 puntos.

No obstante, Hamilton no puede descuidarse de lo que ocurre con Fernando Alonso, quien parece haber recuperado un auto competitivo en Brasil y está 28 puntos por debajo.

Fechas y horarios en México del Gran Premio de Las Vegas

Práctica libre 1: Jueves 16 de noviembre, de 10:30 a 11:30 PM

Práctica libre 2: Viernes 17 de noviembre, de 2 a 3 AM

Práctica libre 3: Viernes 17 de noviembre, de 10:30 a 11:30 PM

Clasificación: Sábado 18 de noviembre, de 2 a 3 AM

Gran Premio de Las Vegas: Domingo 19 de noviembre, 00:00 AM