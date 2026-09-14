La DESGARRADORA estadística de Djokovic que revela el final de una era en el tenis

Luego de la publicación del escalafón de la ATP este lunes 14 de septiembre de 2026, El serbio Novak Djokovic descendió al puesto número 12, consolidando un hecho histórico que se tendría que dar algún día: por primera vez en casi 24 años, ningún integrante del legendario 'Big 3’, compuesto por el propio ‘Nole’, Rafael Nadal y Roger Federer, figura entre los diez mejores tenistas del mundo.

Cuando George W. Bush ocupaba la Presidencia de Estados Unidos, el euro apenas se estrenaba en las economías europeas y Brasil conquistaba su quinta Copa del Mundo en Corea-Japón fue el último escenario que no estuvieron en el ‘Top 10’ estos históricos tenistas. En aquel entonces, Roger Federer aún peleaba por afianzarse en la élite, mientras que Rafael Nadal y Novak Djokovic apenas comenzaban a abrirse paso en el circuito profesional.

A partir de 2003, la dinastía se volvió inexpugnable. El trío dominó el deporte blanco durante más de dos décadas, transformando el circuito en una hegemonía tripartita casi indestructible.

¿Cuántos títulos de Grand Spam han ganado Federer, Nadal y Djokovic?

La dimensión de esta era se explica a través de una cifra astronómica: 66 trofeos del Gran Slam acumulados entre los tres monstruos del tenis.

Novak Djokovic (24 Grand Slams):

10 Abiertos de Australia

7 Wimbledon

4 Abiertos de Estados Unidos

3 coronas en Roland Garros.

Rafael Nadal (22 Grand Slams):

14 Roland Garros

4 Abiertos de Estados Unidos

2 títulos en Wimbledon

2 Abiertos de Australia.

Roger Federer (20 Grand Slams):

8 títulos de Wimbledon

6 Abiertos de Australia

5 Abiertos de Estados Unidos consecutivos

1 Roland Garros.

TE PUEDE INTERESAR:



Con la retirada de Federer en 2022 y la de Rafa Nadal en 2024, la salida de Djokovic del Top 10 en este mes de septiembre de 2026 no es solo un ajuste estadístico; marca la pauta definitiva de que la época de mayor dominio en la historia de la raqueta ha culminado por completo.

