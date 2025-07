¿Cuáles serán los primeros equipos de la Liga BBVA MX en jugar la Leagues Cup?

La Leagues Cup 2025 inicia el siguiente martes 29 de julio de 2025. Se va a disputar la nueva edición del torneo que reúne a los mejores clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS) en la que participarán 36 equipos, 18 del futbol mexicano y 18 de la MLS que fueron seleccionados por su desempeño en la temporada 2024.

La nueva edición del torneo tendrá un total de 62 partidos. La primera fase se disputará del 29 de julio al 7 de agosto, consta de 54 partidos. Los equipos serán divididos en dos regiones: Este y Oeste, cada equipo jugará tres partidos, no habrá empates: en caso de igualdad tras 90 minutos, se definirán puntos extra en penales. Terminan avanzando los cuatro mejores clubes de cada liga (Este y Oeste), para disputar los cuartos de final.

Los primeros partidos que se van a jugar en la Leagues Cup

Los primeros partidos que se van a disputar en el arranque de la Leagues Cup 2025, el martes 29 de julio del 2025 son seis, los cuales son: CF Montréal vs Club León, Columbus Crew vs Toluca, New York City FC vs Puebla, Tigres UANL vs Houston Dynamo FC, LAFC vs Mazatlán FC. y Pachuca vs San Diego FC

Columbus Crew vs Toluca

Lugar: Lower.com Field, Columbus, Ohio

Hora: 17 horas tiempo del centro de México



CF Montréal vs Club León

Lugar: Stade Saputo, Montreal, Canadá

Hora: 17 horas tiempo del centro de México



New York City FC vs Puebla

Lugar: Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey

Hora: 18 horas tiempo del centro de México



Tigres UANL vs Houston Dynamo FC

Lugar: Shell Energy Stadium, Houston, Texas

Hora: 19 horas tiempo del centro de México



Only 4️⃣8️⃣ horas left para que ruede el balón en #LeaguesCup2025 🏆 🎟️ Time to secure tus boletos: https://t.co/qpUpgVHLLt pic.twitter.com/HjFDSPxbwS — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 27, 2025