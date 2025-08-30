La probable alineación de Pumas frente a Atlas

Pumas buscará una nueva victoria en casa ante Atlas. Los felinos suman cuatro juegos en los que no conocer el triunfo.

¡NO ES BROMA! Aficionado de Tigres usa jersey de Rayados con el nombre de Gignac

Los auriazules esperan recuperar la mejor versión de uno de sus jugadores estelares, Guillermo Martínez.

“Soy un jugador que a lo largo de mi carrera ha tenido altas y bajas y me he repuesto. Todo lo dejo en manos de Dios y si está sucediendo todo. Es un proceso que jugadores y cuerpo técnico estamos disfrutando mucho. Es algo muy diferente lo que trabajamos y nos tenemos que adaptar. JJ Macías no me hace presión pues viene a aportar”, dijo el delantero sobre los abucheos que ha recibido por parte de la afición.

¿Cuál es el 11 inicial de Pumas?

Así jugaría el equipo de Efraín Juárez en CU: Keylor Navas, Nathan Silva, Angel Azuaje, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo, Pedro Vite, Santiago Trigos, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

“Con la afición. Lo que manifiestan se debe considerar. Nosotros siempre dependemos de ellos. Esta afición es leal y sabemos que los resultados que ellos desean se han quedado cortos. Que no pierdan la fe, pues estamos dejando todo. Esto nos llevará a grandes cosas. Los procesos cuestan y mucho”, aseguró Martínez.

TE PUEDE INTERESAR:



El delantero felino no siente temor de la posible llegada de un nuevo delantero al equipo felino.

“Me llena de trabajo, pues creo que en mi carrera estoy en el mejor momento en el que he estado. Si alguien viene o no, mientras sea en beneficio del club, bienvenido. Aquí brilla el club, no uno solo. Debemos llevar a Pumas a donde merece. En mi carrera he competido con delanteros de jerarquía y eso hace que me esfuerce más. Si alguien llega, si viene a aportar, bienvenido”, sentenció Memo ante la inminente llegada de un nuevo refuerzo a la institución felina.

