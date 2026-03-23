Conoce Project Helix, la nueva consola de Xbox que promete conquistar el mercado

Mucho se ha hablado respecto al desplazamiento que la Xbox ha sufrido en los últimos años, al menos en cuanto a consolas se refiere, gracias al impacto que ha generado la PlayStation 5, así como el reciente interés de millones de personas por tener en sus manos la Nintendo Switch 2.

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Esto ha hecho que, ahora mismo, la Xbox Series esté catalogada como la tercera consola favorita de los usuarios a nivel mundial. Consciente de esta situación, Microsoft tiene en mente la llegada de una nueva consola llamada Project Helix, la cual espera acaparar gran parte del mercado a mediano y largo plazo.

¿Qué es Project Helix, nueva consola de Xbox que saldrá muy pronto?

Se trata de una consola de videojuegos que tendrá como característica principal la libertad de integrar los ecosistemas tanto de la consola como de la PC. Y es que, de acuerdo con la directora ejecutiva de la dirección de videojuegos de Microsoft, Asha Sharma, la idea es que esta sea una líder en cuanto a rendimiento y reproducción de videojuegos se refiere.

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The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026

En otras palabras, la fuente menciona que este será nada más y nada menos que “el regreso de la Xbox” después de muchos años de estar a la sombra de otras consolas de videojuegos. Del mismo modo, el concepto de esta nueva consola gira, principalmente, en torno a una arquitectura híbrida con la cual buscará competir contra las demás.

Los primeros reportes indican que la consola utilizará un SoC que sería desarrollado por AMD y que tiene la facilidad de ejecutar videojuegos tanto de la Xbox como de la PC en un mismo entorno. Hasta ahora, esto es lo que principalmente se sabe de la nueva Project Helix.

¿Por qué la Xbox dejó de ser la consola favorita de muchas personas?

Son muchas las cuestiones que abundan en torno a esta pregunta, aunque dentro de las principales podría aparecer el impacto mediático que sugieren otras como la PS5 y la Nintendo Switch 2, así como los videojuegos exclusivos que cada una de estas tiene en relación a la Xbox Series en pleno 2026.