Pronósticos para el Polonia vs Argentina | Copa del Mundo Qatar 2022

Polonia vs Argentina será uno de los duelos en la última jornada de la fase de grupos del sector C en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para el compromiso, ambas selecciones llegan con la obligación de obtener la victoria para seguir con vida en el certamen.

Para el juego, algoritmos especializados en la predicción de resultados, ponen a Argentina con un 66% de llevarse el triunfo; por su parte, Polonia solo tiene un 12% de llevarse la victoria y el empate el 22% restante.

¿Qué necesita Polonia para clasificar a octavos de final de Qatar 2022?

Previo a los compromisos de la jornada tres del grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Polonia es líder del sector con cuatro unidades luego de la victoria contra Arabia Saudita y el empate ante México; el conjunto comandado por Robert Lewandowski le vale con la victoria para conseguir su clasificación a los octavos de final; además , si empata también tiene un lugar en la siguiente fase; solo con la derrota se podría dar su eliminación.

¿Qué necesita Argentina para clasificar a octavos de final de Qatar 2022?

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene tres puntos y está en segundo lugar del grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022; para avanzar a la ronda de los 16 tiene que vencer a su similar de Polonia; en caso de empate, tendría que esperar el resultado del juego Arabia Saudita vs México: si los árabes ganan el juego la albiceleste estaría eliminada, también si el conjunto tricolor gana y consigue una diferencia de goles favorable lo estarían.

¿Contra quién sería el cruce del grupo C de Qatar 2022?

Quien resulte primero y segundo lugar del grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022, compuesto por Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita, se enfrentará a Francia, Dinamarca, Túnez o Australia, selecciones del grupo D, en la fase de octavos de final de la justa mundialista. El juego entre el primer lugar del sector C y el segundo del D será el sábado 3 de diciembre y el duelo entre la segunda posición del C y la primera del D será el domingo 4 del último mes del 2022.