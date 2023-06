Arabia Saudita amenaza al futbol europeo con nuevas contrataciones

El dirigente saudí Hafez Al-Medlej manda un mensaje, con cierto toque de amenaza, al futbol europeo donde advierte que seguirán buscando el fichaje de grandes figuras asumiendo que la liga de futbol árabe no fracasará.

Al-Medlej respondió a las críticas que acusaban a Arabia Saudita de utilizar el mismo método que en su día empleó el futbol chino, liga que fracasó en su intento de traer a grandes nombres por sueldos multimillonarios, y es que al final sólo llegaban jugadores en sus últimas etapas como futbolistas que iban al continente asiático a cobrar el cheque.

“Estamos sólo al principio. A partir de ahora, todos los futbolistas transferibles serán un objetivo para los clubes saudíes. La experiencia de China no tiene nada que ver con la nuestra, fue puramente marketing. Allí el futbol no es muy popular. En Arabia tenemos un proyecto de Estado y no se limitará a cuatro grandes equipos, sino a todos. Porque la pasión de los saudíes por el futbol no tiene límites” señaló el dirigente saudí.

Los próximos fichajes de la Liga saudí de futbol

Hafez Al-Medlej agregó en sus declaraciones al diario Koura, “No fichamos a jugadores que están acabados. El Al Hilal fichará a Ruben Neves, que tiene 26 años y al que quería el Barcelona. Y Benzema llegó al Al Ittihad después de ser Balón de Oro en el Real Madrid (...) Esperamos que llegue Bernardo Silva, del Manchester City, y también deberíamos empezar a trabajar en el fichaje de Mohamed Salah”.

El mandatario árabe contestó a las últimas declaraciones de Aleksander Ceferin, actual presidente de la UEFA, que declaró no sentirse amenazado por Arabia Saudita.

“La marcha de grandes estrellas de Europa será un golpe para la Champions League, que perderá gran parte de su brillo. Tenemos el ejemplo de la Liga española, que perdió mucho con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Y perdió más cuando Messi se fue al PSG. La salida de estrellas de Europa afectará a los contratos de patrocinio y televisión” declaró.

La amenaza del dinero saudí en el futbol europeo ya es toda una realidad, y muchos clubes temen perder a sus estrellas ante las ofertas multimillonarias e irrechazables que reciben, algunas muy por encima de su valor real de mercado.