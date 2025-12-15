PS4, a nada de romper un RÉCORD HISTÓRICO de la PlayStation 2

La llegada de un año más trae consigo el deseo de Sony por generar una consola más que atraiga a millones de usuarios al interior de México y el resto del mundo. Y, en lo que la PS6 es una realidad, es preciso hablar de la PS4 y el nuevo récord que está a punto de lograr en relación con la PlayStation 2.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Lanzada hace más de una década con comentarios por demás positivos, la PS4 se consolidó como una de las consolas favoritas por chicos y grandes por igual, incluso al grado de que algunos se decantan por ella por encima de la PS5. Ahora, esta marca está a punto de lograr algo que, hace tiempo, parecía imposible.

¿Cuál es el nuevo récord que la PS4 está por batir en torno a la PlayStation 2?

Debutando en el mercado mundial en el año 2013, se esperaba que, con la llegada de la PS5, la PS4 se olvidaría más pronto que tarde; sin embargo, la realidad es otra. En estos momentos la PlayStation 4 sigue más viva que nunca, y está a punto de sumar un récord más en su existencia.

Te puede interesar: ¿Qué futbolistas podrían salir del América para el próximo torneo?

Te puede interesar: Estos son los errores que le han costado títulos a Cruz Azul desde el 2024

Las nuevas actualizaciones de Sony han dado a conocer que la PlayStation 4 seguirá recibiendo videojuegos nuevos durante los próximos dos años; es decir, hasta el 2027. Esto sugiere que su longevidad será más larga que la PS2 con 14 años manteniéndose vigente en el cariño de los fanáticos.

Fue durante The Game Awards 2025 que se confirmó que la PS4 seguirá activa durante al menos dos años más gracias a la llegada de nuevos videojuegos que se podrán disfrutar en esta consola hasta el 2027. Si se cumple este pronóstico, la PlayStation tendrá una vida activa de al menos 14 años, una cifra que lucía imposible en el pasado reciente.

¿Cuándo debutó la PlayStation 2?

En este punto cabe mencionar que la PlayStation 2 se lanzó al inicio del milenio; es decir, en el año 2000. Su último gran videojuego fue el Pro Evolution Soccer 2014 y tuvo una vida comercial, en el apartado activo, de alrededor de 13 años. Ahora, y gracias al cariño de millones de fanáticos de la PS4, esta consola podría superar dicho récord en los próximos años.