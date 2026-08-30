PSG fija sus fuerzas básicas en México: los detalles sobre el nuevo proyecto del gigante europeo

El Paris Saint-Germain comenzó a mirar con mayor atención hacia el futbol mexicano. El conjunto francés puso en marcha un nuevo proyecto en territorio nacional con el objetivo de formar jugadores bajo su metodología y encontrar jóvenes con potencial para destacar dentro y fuera del país.

La iniciativa ya comenzó a funcionar en Jalisco y contempla una rápida expansión hacia otros estados. Niñas, niños y adolescentes tendrán acceso a entrenamientos diseñados por la dirección técnica del PSG, seguimiento individual y la posibilidad de competir en eventos internacionales relacionados con el gigante europeo.

PSG inauguró su primera academia oficial en México

El nuevo proyecto lleva el nombre de PSG Academy México y se convirtió en la primera academia oficial del club parisino en el país. Su sede inicial se encuentra en el Colegio Albert Camus, ubicado en Zapopan, Jalisco, donde los entrenamientos comenzaron el pasado 3 de agosto de 2026.

La academia de PSG en México|Crédito: PSG Academy Mexico

Las instalaciones cuentan con una cancha sintética bajo estándares FIFA. Allí pueden inscribirse jugadores de entre 4 y 18 años, sin importar si están dando sus primeros pasos en el futbol o si ya cuentan con experiencia dentro de otros centros formativos.

El plan original había sido anunciado en noviembre de 2025 y contemplaba iniciar las actividades durante enero. Sin embargo, la apertura se retrasó hasta el segundo semestre de 2026. Ahora, con la primera sede en funcionamiento, el PSG busca extender su presencia hacia otras ciudades.

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Así funcionará el proyecto del PSG para encontrar talentos mexicanos

Los jugadores tendrán entre dos y cuatro sesiones de entrenamiento por semana, dependiendo de su edad, categoría y nivel. Cada práctica contará con una duración aproximada de una hora con 15 minutos, además de un partido durante el fin de semana.

La metodología se basa principalmente en la posesión del balón, la intensidad y la toma de decisiones. Los entrenadores reciben capacitación dentro de las instalaciones del Paris Saint-Germain en Francia y mantienen reuniones semanales con personal deportivo del club para aplicar correctamente sus conceptos.

Cada grupo estará conformado por una proporción de entre 12 y 16 futbolistas por entrenador. Además, los jóvenes recibirán reportes mensuales sobre su evolución, guías nutricionales y seguimiento técnico a lo largo de la temporada.

Jugadores entre 4 y 18 años podrán participar de la PSG Academy Mexico|Crédito: PSG Academy Mexico

Los mejores jugadores podrán competir internacionalmente

Uno de los mayores atractivos del proyecto es la posibilidad de participar en torneos fuera de México. Dependiendo de la categoría y la temporada, los futbolistas podrán representar a la academia en competencias realizadas en Francia, Estados Unidos, Canadá o Brasil.

También aparece la PSG Academy World Cup, evento que reúne anualmente a los mejores equipos de las academias del conjunto parisino alrededor del mundo. El torneo se disputa durante cuatro días en Francia y contempla actividades en sitios emblemáticos como el Campus PSG y el Parque de los Príncipes.

Esta clase de competencias puede funcionar como una vitrina para los jugadores más destacados. No obstante, ingresar a la academia mexicana no garantiza una prueba, contrato o incorporación directa a las fuerzas básicas profesionales del PSG.

PSG Academy México también llegará a Toluca

La expansión del gigante francés continuará en el Estado de México. La segunda sede estará ubicada en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y tiene programado comenzar sus entrenamientos el próximo 7 de septiembre de 2026.

La PSG Academy ubicada en Toluca|Crédito: PSG Academy Mexico

La inscripción tiene un costo de 990 pesos mexicanos, mientras que la mensualidad dependerá del programa y la categoría elegida. La academia también contará con equipos femeniles, seguro contra accidentes y participación en ligas locales.

De esta manera, el PSG fija su atención en las fuerzas básicas de México mediante una plataforma de formación y detección de talento. El camino hacia Francia no será automático, pero los jóvenes tendrán una nueva oportunidad para desarrollarse bajo la metodología de uno de los clubes más importantes de Europa.