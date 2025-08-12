TV Azteca transmitirá el partido más atractivo de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este sábado 16 de agosto a las 19:00 horas, el Estadio Universitario será el epicentro del futbol mexicano cuando Tigres reciba al conjunto del América en el partido más atractivo de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Y para fortuna de los aficionados, TV Azteca será la encargada de llevar este electrizante encuentro a millones de hogares a través de Azteca 7 y sus plataformas digitales.

¿Cómo llegan para este partido Tigres y América?

Tigres llega encendido tras una histórica goleada 7-0 sobre Puebla, resultado que lo catapultó a los primeros lugares de la tabla y encendió la ilusión de su afición. América, por su parte, viene de vencer por la mínima a Querétaro con un golazo de Dagoberto Espinoza, lo que le permitió escalar hasta la tercera posición.

TE PUEDE INTERESAR:

Ambos equipos cuentan con plantillas de alto calibre y han protagonizado enfrentamientos memorables en los últimos años, incluyendo finales de Liga MX. Este choque no solo representa tres puntos vitales, sino también una prueba de fuego que podría anticipar lo que veremos en la Liguilla.

¿Dónde ver el duelo entre Tigres vs América?

La transmisión del partido estará a cargo de TV Azteca, que ofrecerá cobertura en vivo desde “El Volcán”, con análisis previo, narración en tiempo real y reacciones postpartido. La televisora reafirma su compromiso con la afición al brindar acceso gratuito a uno de los duelos más esperados del torneo. La narración y el análisis de este encuentro estará en las manos de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

La intensidad está garantizada. Tigres buscará imponer su fortaleza como local, mientras que América intentará mantener su racha positiva y demostrar que está listo para pelear por el liderato. El ambiente en Monterrey promete ser electrizante, con una afición felina que no dejará de rugir.

Este Tigres vs América no es solo un partido, es una cita de las más importantes en este torneo Apertura 2025 . Y TV Azteca te invita a vivirla en primera fila.

