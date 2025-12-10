PUBG MOBILE conquista Bangkok con el festival global más grande en la historia del PMGC 2025

PUBG MOBILE llevará la celebración competitiva más grande de su historia a Bangkok, Tailandia, con el PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) 2025, un evento que convertirá a toda la ciudad en un carnaval gamer del 12 al 14 de diciembre. Los 16 mejores equipos del mundo competirán por un premio acumulado de 3 millones de dólares, mientras que millones de aficionados seguirán la acción a través de YouTube, Facebook y Twitch.

La gran final del PMGC no será únicamente un torneo, sino un espectáculo multimedia. Artistas tailandeses como BUS because of you i shine y Butterbear ofrecerán presentaciones especiales que mezclarán T-pop, cultura local y esports para crear una experiencia inmersiva para jugadores y espectadores.

A la competencia profesional se sumará PUBG MOBILE Superstars United 2025, un enfrentamiento entre celebridades e influencers internacionales, transmitido en vivo el 13 de diciembre. También debutará PUBG MOBILE Ultimate Runway, el primer desfile presencial de trajes X-Suit del juego, donde modelos y cosplayers darán vida a 16 conjuntos icónicos durante la gran final del 14 de diciembre.

Porsche elevará aún más el nivel del torneo al ofrecer un Porsche Cayenne como premio al MVP de la final, consolidando la alianza entre automovilismo premium y esports móviles.

La celebración también incluirá el Festival de Co-Creación, que reconoce a los principales creadores del ecosistema de PUBG MOBILE. Con WOW (World of Wonders) alcanzando más de 5.4 millones de mapas creados y el PDP (Ptopia Design Project) premiando a más de 1300 diseñadores este año, el PMGC servirá como vitrina global para este talento con transmisiones, concursos y exhibiciones exclusivas.

Bangkok vivirá una transformación total: desde aeropuertos tematizados hasta un show de drones sobre el río Chao Phraya con más de 2000 dispositivos, un barco gigante con la icónica figura de Lone Survivor y restaurantes, tuk-tuks y tiendas intervenidas con diseño de PUBG MOBILE.

El mundial no solo celebra a los mejores equipos del planeta; convierte a toda la ciudad en una experiencia viva donde videojuegos, cultura, moda y entretenimiento se fusionan en un evento histórico para 2025.

