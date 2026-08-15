PUBG MOBILE lleva el fenómeno Brainrot a World of Wonder

PUBG MOBILE continúa ampliando las posibilidades de su plataforma de creación World of Wonder (WOW) con una nueva colaboración junto a Do Big Studios, estudio especializado en experiencias creadas por usuarios. El resultado es Brainrot Royale, una experiencia inspirada en el fenómeno de los personajes Brainrot que ya está disponible dentro de WOW.

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La propuesta pone a los jugadores en una competencia por construir la colección definitiva de Brainrot. Para conseguirlo, tendrán que disparar y recolectar diferentes personajes con licencia, entre ellos algunos de los más populares como Ballerina Cappuccina, Lirilì Larilà, Brr Brr Patapim y Bombino Sheriffo.

La mecánica principal consiste en llevar los Brainrot recolectados hasta la base para convertirlos en monedas. Estos recursos pueden utilizarse para conseguir armas más poderosas, nuevos objetos y diferentes mejoras que permitirán aumentar el daño, enfrentar enemigos más fuertes y continuar ampliando la colección.

Pero no todo será recolectar. Los jugadores también podrán atacar las bases de otros participantes para robar sus Brainrot, mientras tendrán que defender su propio territorio de posibles incursiones. De esta manera, la experiencia combina progresión, combate y estrategia multijugador.

El sistema de Rebirth permitirá desbloquear equipamiento y mejoras de mayor nivel, mientras que los huevos de Beach Party esconderán recompensas sorpresa. Además, los enfrentamientos contra Bosses añadirán momentos impredecibles a las partidas, con recompensas especiales para quienes logren superar estos encuentros.

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La colaboración también representa un nuevo paso para World of Wonder, plataforma que, de acuerdo con PUBG MOBILE, ha superado los 5.4 millones de mapas creados y alcanzado más de 8.5 millones de jugadores diarios en su punto máximo.

Con la llegada de Do Big Studios, WOW continúa expandiendo su ecosistema más allá de los creadores independientes, incorporando estudios profesionales capaces de desarrollar nuevas experiencias dentro de la plataforma.

Brainrot Royale busca aprovechar precisamente esa combinación entre creatividad, competencia y progresión para ofrecer una experiencia diferente dentro de PUBG MOBILE, donde cada partida puede convertirse en una nueva oportunidad para ampliar la colección, mejorar el arsenal y arrebatarle valiosos Brainrot a los rivales.