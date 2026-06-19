Increíble paso para México: PUBGM crea alianza con Universidad Panamericana en pro al desarrollo de videojuegos

Poco se habla de la apuesta por el aprendizaje en materia de desarrollo de videojuegos, una de las industrias con mayor crecimiento a nivel mundial. Este 18 de junio la Universidad Panamericana anunció la alianza estratégica con PUBG Mobile, uno de los más populares del mercado con el objetivo de fortalecer la educación y crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de profesionales en tecnología y gaming.

Desarrollado por Tencent, la empresa tecnológica líder de China, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Panamericana (UP) en la Ciudad de México.

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"Este tipo de alianzas permiten acercar a los estudiantes a las tendencias y necesidades reales de una industria en constante crecimiento, brindándoles herramientas y experiencias que fortalecerán su desarrollo profesional", señalaron representantes de ambas instituciones.

La alianza contempla diversas oportunidades de colaboración, entre las que destacan visitas académicas a los headquarters de Tencent en Shenzhen, China, participación en proyectos vinculados con plataformas como PUBG MOBILE, conferencias especializadas, concursos, programas de formación internacional, prácticas profesionales y espacios de networking para estudiantes.

La firma del convenio contó con la participación de Li Jiajia, directora de publicaciones de PUBG MOBILE Americas; Santiago García, Rector de la Universidad Panamericana campus México; Eduardo de la Vega, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana; y Stephanie Barquet Nemer, directora de Ingeniería en Animación y Videojuegos.

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Este acuerdo marca un hito para la carrera de Ingeniería en Animación y Videojuegos que ofrece la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, al ofrecer a sus estudiantes experiencias y proyectos con una de las compañías líderes en innovación tecnológica y entretenimiento digital.