Los RÉCORDS que la Nintendo Switch 2 rompió en su primer año de lanzamiento

Han pasado poco más de 365 días desde que los amantes de los videojuegos disfrutaron de la llegada de una de las consolas más importantes que se han dado en los últimos años. Por tal motivo, vale conocer cuáles son los récords que la Nintendo Switch 2 ha roto hasta ahora.

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Fue el pasado 5 de junio cuando la Nintendo Switch 2 se lanzó a nivel internacional a través de una producción publicitaria por demás espectacular. Los fans de esta consola hicieron largas filas para su adquisición y, un año después de esta fecha, los récords no cesan. ¿Cuáles son los principales?

¿Qué récords ha roto la Nintendo Switch 2 en su primer año de lanzamiento?

El portal VANDAL sostiene que, al término de marzo del 2026, la Nintendo Switch 2 había vendido 19.86 millones de unidades a lo largo del planeta. Si la lógica se mantiene, entonces esta consola podría haber superado los 20 millones en ventas en un lapso de solamente un año.

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Otro punto a destacar es que parte del éxito de esta consola deriva directamente del Mario Kart World, el cual ha vendido más de 14.70 millones desde su arribo superando a otros títulos de la talla de Donkey Kong Bananza, Kirby Air Raiders, Yoshi and the Mysterious Book y Pokémon Pokopia.

Finalmente, otro de los récords que la Nintendo Switch 2 ha presentado es el hecho de “volver a la vida” a títulos que solamente estaban relacionados con la Switch 1, teniendo como ejemplos claros de lo anterior a La Leyenda de Zelda, Animal Crossing o Kirby y la Tierra Olvidada.

¿Cuál es el costo de la Nintendo Switch 2 en México?

El costo oficial de la Nintendo Switch 2, al menos en México, es de 13,599 pesos en su versión estándar, mientras que en su paquete con el Mario Kart World el costo asciende a los 14,899 pesos, esto considerando que dicho juego es uno de los más populares de la actualidad.