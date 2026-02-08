Aunque la institución se encuentra en la Ciudad de México (CDMX), la popularidad se expande a todo el país y el mundo entero. Por eso mismo el Club América –que tiene un canterano fichado en España– tiene muchos aficionados ubicados en Morelos, estado que posee un pueblo que es precioso y que la mayoría de la gente simpatiza por las Águilas.

Desde el Nido de Coapa hacia el mundo entero, las Águilas tienen muchos fanáticos en todos los estados de México. El equipo de André Jardine –que elogió a un jugador de otro equipo– posee muchos fanáticos. Según la IA de ChatGPT, Tepoztlán es el pueblo más bonito de Morelos y donde la mayoría de la gente es aficionada al Club América.

Tepoztlán, el pueblo de Morelos con mucha afición al futbol y al Club América

De acuerdo a la inteligencia artificial de Open AI, Tepoztlán es el pueblo más famoso y uno de los más bonitos de Morelos, reconocido por su ambiente cultural, natural y espiritual. Forma parte del área metropolitana de Cuernavaca, donde la afición americanista es fuerte en general.

Entre sus atractivos principales se destaca el Pueblo Mágico, con una atmósfera auténtica mexicana y montaña; la zona arqueológica del Tepozteco, con una pirámide prehispánica que ofrece vistas espectaculares; y las calles empedradas, los mercados artesanales y una rica escena gastronómica. A continuación, más detalles:

Clima templado durante todo el año, ideal para turismo y senderismo.

Rodeado por el Corredor Biológico Chichinautzin, con cerros y bosques.

Fuerte presencia de festivales y artesanía local.

Tradición mística y espiritual, con templos y meditación.

Gastronomía: Platos típicos como tlacoyos, quesadillas de comal, moles y dulces regionales.

Pasión por el futbol: Se puede ver a las personas festejando en las calles cuando el América es campeón.

Tepoztlán, Morelos, y cómo está ligado al Club América

Tal como indica el Diario de Morelos, durante los últimos torneos se pudo ver una fuerte afición en Cuernavaca y alrededores (incluido Tepoztlán) por el futbol y el Club América. Pantallas en bares, búsquedas en internet, conversación sobre resultados y festejos en las calles dejan en claro la pasión que hay en este pueblo por las Águilas de Coapa.

