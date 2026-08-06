El puesto que reforzaría Pumas UNAM tras la derrota en Leagues Cup

Pumas llegó al debut de la Leagues Cup confiado, ya que venía de golear categóricamente a Juárez por 5-1 en la Jornada 3 del Apertura 2026. El entrenador Esteban Solari parecía haber encontrado el equipo ideal, pero todo se derrumbó en el duelo contra Charlotte FC. Los universitarios recibieron una increíble paliza por 3-0 en Estados Unidos, resultado que movió la estantería de la directiva.

El duelo por Leagues Cup dejó en evidencia las falencias más notorias que todavía tiene el equipo de Pumas tras la salida de Efraín Juárez. Por este motivo, la cúpula directiva de la UNAM ya está analizando realizar un fichaje adicional para afrontar este segundo semestre del año, a pesar que, en un principio, los universitarios ya habían decidido retirarse del mercado de verano.

El puesto que buscaría reforzar Pumas tras la caída en Leagues Cup

Diversos reportes señalan que el cuadro de Pedregal tiene la intención de mejorar su zaga central con la contratación de un nuevo defensor. Resulta que los directivos llegaron a la conclusión de que Solari necesita una alternativa extra en dicho sector, a raíz de los bajos rendimientos que han demostrado tanto Nathan Silva como Ruben Duarte en este comienzo de ciclo bajo las órdenes del timonel argentino.

Cabe resaltar que ningún nombre en específico se ha revelado hasta el momento para ocupar dicha posición. Además, en caso de concretarse este nuevo fichaje, el jugador deberá ser registrado para la ronda de eliminación directa si hablamos específicamente de la Leagues Cup, ya que los registros se encuentran cerrados para la Fase Uno. Todo dependerá si Pumas consigue avanzar a los Cuartos de Final.

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Hasta cuándo tiene tiempo Pumas de cerrar fichajes

Pumas todavía tiene margen para reforzar su plantilla de cara al resto del Apertura 2026. El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX cerrará el viernes 11 de septiembre de 2026, por lo que la directiva universitaria podrá negociar e inscribir nuevos jugadores hasta esa fecha. Así lo establece el calendario de registros para este semestre, que comenzó el pasado 2 de julio.

Esto significa que, al 6 de agosto, el conjunto auriazul dispone de poco más de un mes para concretar nuevas incorporaciones. Incluso podrá realizar movimientos con el Apertura 2026 bastante avanzado, ya que el cierre del mercado coincidirá con el inicio de la Jornada 8 del campeonato.