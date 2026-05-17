Pumas vence a Pachuca y hace explotar C.U. | Resumen y goles de la semifinal
Pumas UNAM y Pachuca protagonizaron una semifinal llena de drama, intensidad y emociones en Ciudad Universitaria. Revive el gol, las mejores jugadas y los momentos más impactantes del partido.
¡Partidazo en Ciudad Universitaria!
Pumas UNAM derrotó 1-0 a Pachuca en la semifinal de vuelta del Clausura 2026 en un encuentro lleno de tensión, polémica y emociones hasta el último minuto.
Revive el resumen completo con el gol del partido, las mejores atajadas, las oportunidades más claras y todo el ambiente espectacular que se vivió en C.U. durante una noche inolvidable de Liga MX.