Pumas vence a Pachuca y hace explotar C.U. | Resumen y goles de la semifinal

¡Partidazo en Ciudad Universitaria!

Pumas UNAM derrotó 1-0 a Pachuca en la semifinal de vuelta del Clausura 2026 en un encuentro lleno de tensión, polémica y emociones hasta el último minuto.

Revive el resumen completo con el gol del partido, las mejores atajadas, las oportunidades más claras y todo el ambiente espectacular que se vivió en C.U. durante una noche inolvidable de Liga MX.

