Pumas acepta que podría buscar un fichaje para suplir a Dani Alves

Los Pumas arrancaron una nueva era sin el brasileño Dani Alves, dado de baja por el equipo por estar detenido en Barcelona, con una goleada por 4-1 sobre el León, en la tercera jornada del Clausura 2023.

En conferencia de prensa el entrenador felino, Rafa Puente Jr, aseguró que se reunirá con la directiva para buscar a un jugador que cubra el espacio que deja el vacante el lateral brasileño Dani Alves.

Pumas abre la puerta a un nuevo fichaje

“Es que no lo sé, te mentiría, en este momento no lo tengo claro (si reforzar otra posición). Cuando a mí se me dio noticia estábamos ocupados con el partido de León, no me he sentado con la directiva para hablar de ese tema”, comentó el estratega universitario.

La victoria mandó a los Pumas al tercer lugar de la clasificación del Clausura 2023 con 6 puntos. El León del entrenador argentino Nicolás Larcamón cayó al decimocuarto lugar con 3 unidades.

“Al final, evidentemente es un resultado holgado, pero satisfecho con el esfuerzo de los jugadores. Nuestro capitán refirió una molestia en el primer tiempo y aguantó hasta donde pudo. Molina venía sin actividad y les dije que hasta donde no llegan las piernas llega el corazón. Un justo premio para ellos y es un partido más, evidentemente, un paso más, pero hoy lo dieron apelando siempre a ese amor propio”, concluyó Rafa Puente.

El equipo auriazul de la capital mexicana fue amplio dominador del encuentro de la jornada 3, segundo del torneo para León e hizo valer su condición de local ante uno de los equipos mejor estructurados del futbol mexicano.

La jornada se completará cuando Atlas visite a Queretaro y el campeón Pachuca juegue ante Bravos de Ciudad Juárez.

