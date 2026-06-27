OFICIAL: Pumas anuncia REFUERZO de Inglaterra para el Apertura 2026

Pumas sigue armando su plantel para el Torneo Apertura 2026. Luego de que en el Clausura no lograran entrar a la Fase Final del campeonato, el equipo dirigido por Roberto Medina mueve sus piezas y se han hecho de un refuerzo en la defensa.

Proveniente de Cruz Azul, la zaguera Leighanne Robe se suma a Pumas Femenil para encarar la siguiente campaña de la Liga BBVA MX Femenil, certamen que va a dar inicio el 31 de julio de 2026.

Leighanne Robe se une a nuestra familia para comenzar un nuevo capítulo vistiendo de azul y oro. 💙💛



¡Bienvenida a Pumas! Que este sea el inicio de grandes momentos defendiendo nuestros colores. 🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5N2VQlvoLX — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) June 26, 2026

Nacida en Inglaterra, Leighanne Robe tuvo un registro de 20 partidos jugados con la escuadra de La Noria. Con 32 años de edad, la zaguera se ha incorporado al Club Universidad Nacional, equipo con el que ya entrena para encarar el Torneo Apertura 2026, certamen del que no se ha revelado el calendario.