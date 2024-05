Pumas define el futuro del ‘Chino’ Huerta

El duelo ante Cruz Azul pudo significar el último para César Huerta en los Pumas de la UNAM. El conjunto universitario estaría dispuesto a dejar salir a su estrella únicamente si se trata del futbol europeo.

El “Chino” pasó por un gran momento en el último año con el cuadro auriazul, en donde fue figura y referente en cada uno de los partidos que disputó, tanto en el Apertura 2023 como el Clausura 2024. Huerta está listo para irse al viejo continente.

Jesús Molina se retira

Por otra parte, se confirmó que Jesús Molina no solo dejará Pumas, sino el futbol. El mediocampista mexicano confirmó entre lágrimas que se alejará de las canchas.

“Ya lo venía pensando el terminar mi carrera. Después de lesionarme con Chivas iba a ser complicado regresar. Me planteé el objetivo de prepararme. Todos me daban por retirado y quise demostrarme que podía y lo logré. Han sido 17 años desde que debute con 19 años. Voy a extrañar el vestidor, la rutina del día a día. Que no se piensen que estas lágrimas son de tristeza, sino de nostalgia. Estoy feliz porque mis hijos son los más felices de que me retire”, fueron las palabras de Molina tras despedirse entre lágrimas del futbol profesional.

El cuadro felino buscará renovarse de cara al siguiente torneo Apertura 2024.

“Muchos no, la línea que sigue la institución es ir cambiando, mejorando en los aspectos, es una línea que comenzó tiempo atrás, tenemos un plantel mejor que el que tenía, se han ido jugadores de jerarquía, volvemos a clasificar y es el camino para levantar la octava, nos enfrentamos con un rival muy bueno, hoy podíamos haber estado, estuvimos tan cerca y tan lejos, pudo haber cambiado la historia, es historia eso, no pasó, de cara a lo que viene haremos la evaluaciones pertinentes”, fue el mensaje que expresó Gustavo Lema tras quedar eliminados del Clausura 2024.

El DT argentino tiene la confianza de la directiva auriazul y seguirá al mando del equipo un torneo más.

