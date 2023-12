Pumas dejaría de jugar los domingos al medio día en el Clausura 2024

Podría llegar el fin de una traidición. Los Pumas estarían sufriendo uno de los cambios más significativos en los últimos años, durante este Clausura 2024, pues el horario del medio día los domingos, podría estar llegando su final, tras conocer el calendario del siguiente semestre en la Liga BBVA MX.

A lo largo este nuevo siglo, es común ver jugar a los universitarios en el séptimo día de la semana, a las 12:00 PM; de hecho, en dos finales: la de 2004 frente a Chivas y la de 2011 contra Morelia, recibieron las Vueltas, y se respetó dicho horario, antes de que fuera obligatorio moverlo a una hora “más prime” o mejor para la televisión mexicana.

Los horarios de los partidos de Pumas como locales en el Clausura 2024

Luego de que se hiciera oficial el calendario del Clausura 2024, los Pumas tendrán como locales ocho partidos. De los cuales solo dos están confirmados al medio día en domingo. Será el de la Jornada 1 contra el FC Juárez, el domingo 14 de enero; el de Puebla en la Fecha 6 estaría por confirmarse; y frente a Xolos en la 11, el 10 de marzo, estaría confirmado a als 12:00 PM.

Los otros cinco partidos son los que cambiarán a su horario habitual:

Pumas vs Pachuca | Jornada 3 | domingo 28 de enero, 6:00 PM



Pumas vs Necaxa | Jornada 4 | miércoles 31 de enero, 9:00 PM

Pumas vs Santos | Jornada 7 | domingo 18 febrero, 6:00 PM

Pumas vs Cruz Azul | Jornada 13 | sábado 30 de marzo, 9:00 PM

Pumas vs León | Jornada 15 | domingo 14 de abril, 6:00 PM

Pumas vs América | Jornada 16 | sábado 20 de abril, 9:00 PM

