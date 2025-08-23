VIDEO: BRUTAL nocaut que podría firmarse como el más impresionante del año

En una noche que prometía emociones en el Caribe Royale de Orlando, el brasileño Pedro Da Silva Conceicao se robó todos los reflectores con un nocaut que ya muchos califican como el más impactante del año. El joven de 23 años, apodado “El Diamante Negro”, fulminó al cubano Renny Viamonte Mastrapa con un derechazo demoledor que dejó al público sin aliento y a su rival sin reacción sobre la lona.

El combate, pactado a seis asaltos en la división superligeros, se desarrollaba con intensidad y equilibrio. Ambos pugilistas mostraban buenas combinaciones y defensa sólida, pero todo cambió cerca del segundo minuto del segundo round. Viamonte, de 28 años y radicado en Las Vegas, bajó la guardia por un instante, y Da Silva no perdonó: lanzó un gancho de derecha que impactó de lleno en el parietal izquierdo del cubano.

WHAT A KNOCKOUT!! 😱😱



Did Pedro Da Silva Conceicao just score the Knockout of The Year?!💥pic.twitter.com/AD2M560AhK — BoxingScene.com (@boxingscene) August 22, 2025

El golpe fue seco, sonoro y devastador. Viamonte cayó boca abajo, completamente inconsciente, mientras la referí Alicia Collins detenía de inmediato la pelea y los médicos subían al cuadrilátero para atender al púgil caído. La escena fue tan impactante que incluso Jake Paul, presente en primera fila, se levantó de su asiento con expresión de asombro.

Pedro Da Silva Conceicao celebró subido a las cuerdas, manteniendo su invicto y dejando una marca imborrable en la velada. Con este triunfo, mejora su récord a 6-0, con 4 nocauts, y se consolida como una de las promesas más electrizantes del boxeo latinoamericano.

El nocaut ha generado reacciones en redes sociales, donde aficionados y expertos lo comparan con los mejores de la década. “Esperamos que Renny esté bien de salud. A recuperarse ahora”, publicó la cuenta especializada Puños Cubanos, reflejando la preocupación por el estado del boxeador cubano.

