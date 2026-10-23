El “nuevo” deporte que surgió en China, tiene una representante de México y se estrena en los JOJ Dakar 2026

A días de comenzar el torneo, Azteca Deportes hizo una guía completa de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, una competencia que tendrá un hecho histórico para las artes marciales. El wushu debutará como deporte con medallas en el programa de los JOJ. Y habrá presencia de una deportista de México.

Mientras que los JOJ Dakar 2026 ilusionan, la mexicana Samantha Rojas tendrá la oportunidad de representar al país en esta disciplina de origen chino. La atleta competirá en la prueba de changquan combinado del 1 al 3 de noviembre, en una edición que reunirá a jóvenes deportistas de distintas partes del mundo en Senegal.

|Foto: IG @samywushu

¿En qué consiste el Wushu, nuevo deporte en los JOJ Dakar 2026?

El wushu es un arte marcial tradicional de China que también se desarrolló como disciplina deportiva de alto rendimiento. Aunque suele relacionarse con el kung fu, wushu es el nombre formal de la práctica competitiva. Su incorporación a Dakar 2026 marca un paso importante para la disciplina, aunque no garantiza su inclusión en los Juegos Olímpicos de verano.

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En esta edición, las pruebas se centrarán en el taolu, una modalidad en la que los atletas realizan rutinas coreografiadas y son evaluados por la calidad técnica, la dificultad y la fluidez de sus movimientos. El programa contempla 4 pruebas:

Changquan combinado masculino: combina el estilo de puño largo con el uso del bastón.

combina el estilo de puño largo con el uso del bastón. Changquan combinado femenino: reúne las mismas modalidades en la competencia femenina.

reúne las mismas modalidades en la competencia femenina. Taijiquan combinado masculino: combina movimientos de tai chi con el manejo del abanico tradicional.

combina movimientos de tai chi con el manejo del abanico tradicional. Taijiquan combinado femenino: incluye las mismas disciplinas en la rama femenina.

|Foto: IG @samywushu

A diferencia del taolu, el wushu también tiene una modalidad de combate llamada sanda, que incluye golpes, patadas y derribos. Sin embargo, esta especialidad no formará parte del programa de Dakar 2026.

¿Quién es Samantha Rojas y qué medalla intentará ganar para México?

Samantha Rojas es una atleta mexicana originaria de Nuevo León que se especializa en wushu, particularmente en la modalidad de taolu. Ha representado al país en competencias internacionales y campeonatos panamericanos juveniles.

Entre sus resultados destaca una medalla de bronce en la prueba de qiangshu, que consiste en el manejo de la lanza, dentro de la categoría Junior B. Su participación en Dakar le permitirá competir en un escenario internacional de gran relevancia para el desarrollo de esta disciplina.

La mexicana disputará el changquan combinado, prueba que reúne una rutina de puño largo y otra con bastón. Las competencias de wushu están programadas del 1 al 3 de noviembre de 2026 en Dakar, Senegal.

