¿Otro Jordan Carrillo? Este futbolista de Pumas sería fichado por club de la Liga BBVA MX

Aunque se le tiene como una opción clara del proyecto en el presente, los Pumas vivirían un nuevo revés con futbolistas que no son parte de su plantilla de manera total. Y es que llegaron ofertas a la mesa de Toluca para hacerse de los servicios de Robert Morales. El paraguayo fue el mejor ariete de los auriazules el semestre pasado… pero no son dueños de su carta.

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¿Cuál es el estatus de Robert Morales con los Pumas?

Volteando de manera inmediata al pasado, se recuerda que el proyecto de los universitarios sufrió cambios abruptos, iniciando con la salida de Efraín Juárez como director técnico. Y a eso se le agregó la salida de Jordan Carrillo, que aunque supuestamente se quedaría en la institución… partió a Chivas de manera casi inmediata.

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Por esta razón, la información que circula en el entorno de los Pumas tiene demasiado nerviosos a los aficionados del equipo. Y es que se indica que podrían quitarles a otro futbolista que está a préstamo con el club. Este es el caso de Robert Morales, que aunque termina contrato hasta diciembre… una oferta superior que la manejada por los del Pedregal sería fatídica para Esteban Solari.

Se indica que la directiva ya tiene un acuerdo con Toluca para hacerse de la compra definitiva en el futuro inmediato pero en un plan de pagos. Sin embargo, los mexiquenses recibieron una oferta que se concretaría de manera inmediata y superaría lo acordado entre los Pumas y los campeones de la Concacaf.

¿Quién le quitaría Robert Morales a los Pumas?

Los reportes indican que el as bajo la manga que tendría Cruz Azul tras vender a sus delanteros (Gabriel Fernández y Giorgos Giakoumakis) es quitarle a los Pumas la estadía de Robert Morales. Según algunos medios, el paraguayo vale cera de 7 millones de dólares, por lo que no parecería un problema para una directiva cementera que ha dejado que los millones fluyan para armar sus planteles en años recientes.

En estos momentos el ariete de 8 goles en 12 partidos con los auriazules en el Clausura 2026 está haciendo pretemporada con los de la UNAM. Sin embargo, hay razones para pensar que se finiquitaría un movimiento que mermaría el ataque del equipo de Esteban Solari.