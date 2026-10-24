Pumas vs Tigres: HORA EXACTA para ver el partido y cómo llegar al Estadio Olímpico Universitario en transporte público para la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este sábado 24 de octubre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) se enfrentan en choque felino los Pumas UNAM ante Tigres UANL en la cancha del Estadio Olímpico Universitario correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026. Ambas escuadras llegan con la urgencia imperiosa de sumar tres puntos que les permitan reencauzar el rumbo en la recta final del torneo.

Encuentro: Pumas vs. Tigres

Pumas vs. Tigres Torneo: Liga MX (Apertura 2026, Jornada 14)

Liga MX (Apertura 2026, Jornada 14) Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Sábado 24 de octubre de 2026 Hora: 21:10 horas (Centro de México)

21:10 horas (Centro de México) Sede: Estadio Olímpico Universitario

¿Cómo llegan Pumas y Tigres para este duelo?

Pumas UNAM ha tenido problemas de consistencia a lo largo del torneo y viene de sufrir su quinta derrota tras 13 jornadas (G4, E4, P5). Cayó a mitad de semana ante Santos Laguna (2-0), registrando apenas una victoria en sus últimos cinco partidos (G1, E2, P2), lo que los mantiene fuera de la zona de Liguilla. Su objetivo como anfitrión es reencontrarse con su mejor versión, aunque su rendimiento en C.U. ha dejado dudas con solo un triunfo en seis apariciones (G1, E3, P2).

Por su parte, Tigres UANL tampoco tuvo éxito en la fecha previa tras caer 2-0 en casa ante León, frenando una racha de tres juegos sin perder (G2, E1). Los regiomontanos marchan entre los últimos cinco de la tabla (G3, E5, P5) y el panorama luce cuesta arriba al desempeñarse como visitantes, condición en la que aún no conocen la victoria (E3, P4 en siete salidas).

¿Cómo llegar al Estadio Olímpico Universitario en transporte público para ver el partido Pumas vs Tigres?

Llegar al Estadio Olímpico Universitario en transporte público para el partido de los Pumas vs Tigres es bastante accesible gracias a las conexiones del Metro y el Metrobús de la Ciudad de México. Aquí tienes las mejores opciones según tu punto de partida:

1. En Metrobús

Línea 1 (Indios Verdes - El Caminero): Es la alternativa más recomendada porque te deja prácticamente frente al estadio.

Es la alternativa más recomendada porque te deja prácticamente frente al estadio. Estación de descenso: Debes bajarte en la estación Dr. Gálvez o CU (Ciudad Universitaria). Desde cualquiera de ambas estaciones puedes caminar unos cuantos minutos cruzando hacia la zona deportiva de CU o tomar un camión interno.

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2. En Metro