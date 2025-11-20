Purga en Atlas: estos son los 4 jugadores que saldrán de su plantilla para el Clausura 2026

Atlas fracasó en el Apertura 2025 al culminar en el lugar 14 con 17 puntos, insuficientes para tan siquiera clasificar al Play-in, pese a que la directiva corrió a Gonzalo Pineda para darle una segunda oportunidad a Diego Martín Cocca , un viejo lobo de mar e histórico del club, pero ni así levantó. Por ello, la institución ya comenzó con un plan de reestructuración y le dio las gracias a 4 jugadores.

1. Mauro Manotas

El colombiano llegó a los rojinegros en verano de 2022, pero este año fue de pesadilla para él debido a que no tuvo minutos al lesionarse del ligamento cruzado anterior de la rodilla . En el Apertura 2025 fue relegado a la Sub-21, donde apenas disputó 443 minutos. En total, jugó 21 partidos, pero en ninguno pudo convertir ni dar asistencias.

@mauromanotas19 Mauro Manotas es una de las bajas del Atlas para el Clausura 2026, debido a que en el Apertura 2025 fue relegado a la Sub-21

2. Alonso Ramírez

El mexicano es canterano del Atlas, club al que llegó desde 2016 y estuvo toda su vida futbolística, aunque con un ligero paso por las inferiores del Austin de la MLS. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el mediocampista solo jugó 3 partidos con el primer equipo y vio una tarjeta amarilla en este torneo.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Emilio Orrantia

El lateral derecho es de los más experimentados, pues con 34 años ha pasado por grandes clubes como Santos, América, Pumas y Toluca. Hace apenas una semana su gol ante Querétaro fue nominado al Premio Puskás, pero su rendimiento en el torneo quedó a deber, ya que de las 17 jornadas solo jugó 6.

4. Matías Cóccaro

El uruguayo solo estuvo un año en el club con la encomienda de ser el nuevo artillero letal, como un día lo fue Julián Quiñones y Julio Furch. Sin embargo, sus números fueron muy bajos de lo esperado, pues en 2 torneos solo marcó en 3 ocasiones y dio una asistencia en 28 partidos jugados.

La reestructuración del Atlas y el objetivo para el Clausura 2026

Atlas ya arrancó con su reestructuración para el Clausura 2026, torneo en el que Diego Cocca podrá elegir a los jugadores que considere idóneos para levantar el barco, ya que el próximo año el club corre el riesgo de irse a Segunda División con el regreso del Ascenso y Descenso, pues actualmente se ubica en la posición 15 de la tabla de cocientes, solo por arriba de Santos, Mazatlán y Puebla.