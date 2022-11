Qatar 2022: Fecha y horario del Senegal vs Países Bajos

Este lunes 21 de noviembre, se llevará a cabo el partido Senegal vs Países Bajos, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A del Mundial de Qatar 2022, en el Estadio Al Thumama de Doha, Qatar, en punto de las 10:00 horas, tiempo de México y podrás seguirlo en vivo a través de la app de Azteca Deportes.

La Naranja Mecánica se encuentra invicta ante los conjuntos africanos en las Copas del Mundo con tres victorias y un empate, mientras que los senegaleses tampoco conocen la derrota frente a rivales europeos con un registro de dos victorias y un empate.

Por otra parte, Países Bajos no han caído en sus últimos ocho partidos de debut en el torneo más importante en el mundo del futbol a nivel de selecciones, mientras que Senegal ha ganado sus únicos dos encuentros inaugurales (1-0 vs Francia en Corea-Japón 2022 y 2-1 vs Polonia en Rusia 2018). Además, ninguno de los ocho encuentros en Mundiales del conjunto africano ha terminado sin goles y el único gol en el que no recibió gol fue en su debut en el 2002.

El partido Senegal vs Países Bajos podrás seguirlo en vivo a partir de las 10:00 horas, tiempo de México.

Posible alineación de Senegal vs Países Bajos

Portero: Seny Dieng.

Defensas: Ismail Jakobs, Pape Abou Cisse, Kalidou Koulibaly, Formose Mendy.

Mediocampistas: Nampalys Mendy, Pape Gueye, Ismailia Sarr, Krepin Diatta,

Delanteros: Boulaye Dia y Nicolas Jackson.

Posible alineación de Países Bajos vs Senegal

Portero: Remko Pasveer.

Defensas: Jurrïen Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Ake, Denzel Dumfries.

Mediocampistas: Steven Bergghuis, Martend e Roon, Daley Blind, Davy Klaassen,

Delanteros: Vincent Janssen y Steven Bergwijn.

Calendario del Grupo A:

25 de noviembre

Qatar vs Senegal | 7:00

Holanda-Ecuador | 10:00

29 de noviembre

Senegal vs Ecuador | 9:00

Holanda-Qatar | 9:00