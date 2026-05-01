OVERDARE Studio: KRAFTON apuesta por la creación de videojuegos con IA en gamescom latam

La industria de los videojuegos se encuentra en una etapa evolutiva, por ello la empresa desarrolladora Krafton ha encontrado áreas de oportunidad y se lanza al liderato a través de su filial OVERDARE, la compañía presentó en gamescom latam Countdown 2026 su nueva herramienta: OVERDARE Studio, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que promete democratizar la creación de videojuegos.

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El gran diferenciador de OVERDARE Studio es su Studio Agent, un sistema de IA integrado directamente en el flujo de desarrollo que permite a los usuarios crear experiencias interactivas mediante comandos en lenguaje natural. En lugar de programar, los creadores pueden describir lo que quieren y el sistema se encarga de generar y modificar los elementos del juego en tiempo real.

Construido sobre una versión personalizada de Unreal Engine 5, el motor permite diseñar entornos, mecánicas y recursos sin necesidad de escribir código. A través de una interfaz conversacional, el agente genera scripts en Lua de forma automática, reduciendo significativamente las barreras técnicas tradicionales.

“Queremos crear un entorno en el que cualquier persona con una idea pueda desarrollar un juego”, explicó Hyungchul Park. “La creatividad debe ser el punto de partida, no las limitaciones técnicas”.

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Además de simplificar el desarrollo, la herramienta apuesta por la personalización. Funciones como AI Costume permiten generar texturas y elementos visuales para avatares usando solo descripciones en texto, ampliando las posibilidades creativas dentro del ecosistema.

El lanzamiento de OVERDARE Studio también refleja una estrategia clara: fortalecer los mercados emergentes. Latinoamérica, con una comunidad creciente de jugadores y creadores, se posiciona como una región clave para este tipo de herramientas accesibles, especialmente en entornos donde no siempre se cuenta con infraestructura avanzada.

Actualmente en fase de pruebas, OVERDARE Studio Agent tiene previsto su lanzamiento oficial en 2026, marcando un paso importante hacia un futuro donde crear videojuegos podría ser tan sencillo como describir una idea.