KRAFTON revela Project Windless, un ambicioso RPG de acción basado en “El pájaro que bebe lágrimas”

KRAFTON ha presentado oficialmente Project Windless, un RPG de acción de mundo abierto ambientado en el universo de la serie de novelas El pájaro que bebe lágrimas, del autor Lee Yeong-do. El anuncio se realizó durante el State of Play de Sony Interactive Entertainment, marcando la primera revelación pública de este ambicioso proyecto para un solo jugador.

Desarrollado por KRAFTON Montréal Studio en colaboración con equipos en Corea del Sur, el título apuesta por una experiencia premium centrada completamente en la narrativa, sin componentes multijugador ni modelo live-service. Construido con Unreal Engine 5, el juego promete un mundo abierto sin fisuras, caracterizado por paisajes imponentes, verticalidad marcada y conflictos bélicos a gran escala.

A nivel estructural, Project Windless presenta una progresión no lineal donde las decisiones del jugador impactan directamente en alianzas, control territorial y evolución del conflicto continental. La exploración, el combate y la interacción con facciones clave moldearán la guerra y la reacción del mundo ante las acciones del protagonista.

Aunque el juego se inspira en “El pájaro que bebe lágrimas”, no adapta directamente las novelas. En su lugar, se sitúa 1.500 años antes de los acontecimientos originales, en una era mítica donde se forjan las leyendas. Este enfoque funciona tanto como punto de entrada para nuevos jugadores como expansión del universo para los fans. El mundo incluye cuatro razas inteligentes: Humanos, Rekon, Nhaga y Tokkebi, cada una con su propia cosmovisión y conflictos.

Los jugadores encarnarán al Rey Héroe, un guerrero legendario de la raza Rekon —seres humanoides con rasgos aviares— armado con dos espadas forjadas con estrellas. El combate es completamente en tiempo real, rápido y basado en habilidad, integrando enfrentamientos uno contra muchos en escenarios dominados por la llamada Mass Technology, el sistema propietario de KRAFTON que permite miles de unidades combatiendo simultáneamente.