Qué fue de la vida del goleador de Cruz Azul, Luciano Figueroa

Cruz Azul es uno de los equipos de la Liga BBVA MX que ha alojado a estrellas exitosas del fútbol internacional. En su paso por La Máquina, diversos jugadores extranjeros se han consagrado como grandes aportes para el equipo.

Así es el caso de Luciano Figueroa. El argentino continúa en el mundo futbolístico, pero no como jugador profesional. Así transcurren sus días en la actualidad.

El paso de Luciano Figueroa por Cruz Azul

'Lucho', como lo apodaron desde sus inicios como futbolista, fue parte de diversos clubes de América y Europa. Brilló durante su carrera en Boca Juniors de Argentina, el Villarreal de España y Cruz Azul del suelo mexicano. En el plantel cementero estuvo solo 1 año, pero le bastó para ser un gran goleador y muy querido y recordado por la afición. En ese entonces, Figueroa era el centrodelantero titular de la Selección Argentina.

Fueron 10 equipos los que integró el delantero que actualmente tiene 44 años. Fueron 17 años de trayectoria como futbolista profesional los que marcaron su éxito. Sus otros planteles fueron Rosario Central (Argentina), Birmingham City (Inglaterra), River Plate (Argentina), Genoa (Italia), Emelec (Ecuador), Panathinaikos (Grecia) y Johor Darul Takzim (Malasia).

¿A qué se dedica el exfutbolista Luciano Figueroa en la actualidad?

Luego de obtener 1 campeonato en la liga de Argentina, 2 en la Super Liga de Malasia y 1 en la AFC con Johor, el exdeportista se mantiene activo en el mundo del fútbol. Pero como entrenador de este último plantel malasio.

El también medallista olímpico con su selección natal en los Juegos Olímpicos de 2004, se desempeña como entrenador del Johor desde 2018. Su éxito en este rol directo es total, ya que conquistó la Superliga de la Nación Asiática. Según algunas entrevistas que ha dado el exfutbolista , su sueño es dirigir algún día a alguno de los clubes donde militó.