Yankees aseguran profundidad en el pitcheo con la renovación de Ryan Yarbrough

Los New York Yankees siguen moviendo piezas para reforzar su staff de pitcheo de cara a una temporada que comenzará llena de incertidumbre.

Te puede interesar: Las fechas MÁS DESTACADAS en el Calendario 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Este lunes, fuentes confirmaron que el club llegó a un acuerdo para renovar por un año al lanzador zurdo Ryan Yarbrough, un brazo versátil que puede trabajar tanto como abridor como relevista largo.

Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones

El pacto aún está sujeto a exámenes médicos

Yarbrough, quien regresó al Bronx tras firmar un contrato de Grandes Ligas al cierre de los entrenamientos primaverales, entregó números sólidos en 2025: registró 4.36 de efectividad en 64 entradas, con ocho aperturas y 11 apariciones desde el bullpen. Su temporada, sin embargo, estuvo marcada por una distensión en el oblicuo que lo dejó fuera más de dos meses.

Aun así, su capacidad para cubrir múltiples roles le viene como anillo al dedo a unos Yankees que iniciarán la campaña sin Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt, tres de las piezas clave de su rotación.

La rotación de los Yankees inicia en emergencia

El panorama no es alentador para Nueva York. Cole no regresará sino hasta mediados de mayo, si la recuperación de la cirugía Tommy John avanza sin contratiempos, mientras que Rodón estará fuera varias semanas tras someterse a una cirugía en el codo izquierdo para retirar fragmentos óseos y reducir un espolón.

Por su parte, Schmidt no será dado de alta antes de la segunda mitad de la temporada, también tras una Tommy John. Con este escenario, el gerente general Brian Cashman fue claro la semana pasada: "Ojalá la salud nos acompañe… pero no podemos darlo por sentado. Estamos buscando protegernos desde el inicio porque la rotación estará comprometida", declaró.

Así, el plan inmediato de los Yankees será iniciar con una rotación compuesta por Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil y Will Warren, dejando el quinto lugar como una posibilidad real para Yarbrough.

En caso de que el equipo realice un movimiento adicional en verano, o que alguno de sus prospectos sorprenda, el zurdo podría pasar a asumir el rol de relevista largo y convertirse en el segundo brazo zurdo del bullpen, junto a Tim Hill.

Te puede interesar: ¡Sonríe el beisbol! LMB anuncia su calendario de la temporada 2026, que abren Piratas y Diablos